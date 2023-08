Manuel Cabezas, candidato del PP a la Alcaldía de Ourense el 28M, deja su acta de concejal

OURENSE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El que fuera candidato a la alcaldía por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en el ayuntamiento de Ourense, Manuel Cabezas, ha presentado este jueves su escrito de renuncia al acta de concejal.

Así lo hacen saber desde el grupo municipal del Partido Popular, trasladando que el registro del escrito se produjo esta misma mañana de jueves. En él se solicita que se dé cuenta del cese voluntario en el pleno ordinario que se celebra este viernes.

"Le he trasladado al presidente del partido, Alfonso Rueda, mi voluntad de renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Ourense", manifiesta Manuel Cabezas en una carta, firmada a título personal, en la que explica que deja el liderazgo del partido en manos de sus compañeros, porque "son ellos los que deben iniciar una nueva etapa política que sintonice plenamente con el ciudadano".

En la carta, el que fuera alcalde de la ciudad entre 1995 y 2007 expone que siempre ha entendido la política como una actividad para hacer lo que considera que "mejor" sabe hacer, "gestionar". "Creo, humildemente, que así lo hice como alcalde durante doce años", pero lamenta que "el lugar en el que hoy democráticamente estamos no me lo permite".

De este modo, señala que desde que el 28 de mayo, cuando el PP no fue capaz de conseguir el objetivo de gobernar el ayuntamiento --tras intensas negociaciones y ofertas de pactos otros partidos de la oposición--, son sus compañeros del grupo municipal los que tienen que asumir la responsabilidad del trabajo "para lograr recuperar la alcaldía para el Partido Popular y poner así en marcha el proyecto de ciudad que, con tanta ilusión, elaboramos".

YA TRASLADÓ ESTA VOLUNTAD EN JUNIO

Rememorándose al pasado 17 de junio, cuando salió investido Gonzalo Pérez Jácome --de Democracia Ourensana-- como alcalde, asegura que en el momento de la constitución de la nueva corporación ya trasladó "esta voluntad", pero el partido "entendió que era conveniente esperar a que se constituyese la Diputación, se celebrasen las elecciones generales y el arranque del curso político después de la Constitución del Parlamento y del Senado".

"Eso ya se ha producido y ahora es el momento de hacerlo", zanja Cabezas en la misiva.

Y es que en declaraciones a los medios, Manuel Cabezas, tras la elección de Pérez Jácome como regidor municipal daba a entender que ya no seguiría como edil. "El otro día dije que estoy en las cosas en las que puedo hacer lo que pienso. En este caso no se ha hecho lo que yo pienso. Derivad de eso lo que consideréis", decía en aquel entonces sin poner una fecha a su renuncia aunque esgrimiendo que "donde no puedo hacer lo que pienso, no estoy a gusto".

SIGUE LA MILITANCIA

Ahora ha dado ese paso a un lado, aunque mantiene que seguirá como militante del Partido Popular, "trabajando" para que Alfonso Rueda vuelva a presidir la Xunta de Galicia tras las próximas elecciones autonómicas. "Porque creo que es lo mejor para Galicia y también para Ourense", ha apostillado.

Así las cosas, ha dado las gracias a toda la candidatura que trabajó "extraordinariamente" durante muchos meses, así como a los casi 14.000 votantes que le dieron su confianza, al partido y a sus militantes con una mención especial a las Nuevas Generaciones "cuya aportación ha sido inolvidable".

Así pues, la renuncia será efectiva este viernes en el pleno ordinario del mes de septiembre y será Sonia Ogando, la ex concejal de Urbanismo, quien por orden de lista en la candidatura asuma el acta.