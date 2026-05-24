La marcha anual contra Ence recorre el centro de Pontevedra y pide también el archivo definitivo de Altri

PONTEVEDRA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas participan en la marcha contra Ence y Altri que recorre este domingo las calles del centro de Pontevedra, bajo la convocatoria de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y la plataforma Ulloa Viva.

A diferencia de en los anteriores años, la movilización no conduce a la fábrica pastera y hace oír sus consignas por las calles principales de la ciudad, con punto de salida y llegada en la Alameda pontevedresa.

El presidente de la APDR, Antón Masa, que leerá el manifiesto de la protesta a su remate, ha afirmado que ambos colectivos están "en un momento muy bueno" en la lucha contra Altri y Ence.

En el caso de Altri, considera que, "si la Xunta hace caso de las alegaciones, cometería una ilegalidad", por lo que argumenta que debe archivar definitivamente el proyecto. En cuanto a Ence, el colectivo ambiental hila el futuro de su histórica reivindicación a las resoluciones de la Comisión Europea.

La protesta se produce en la misma semana en la que vencían los tres meses para que la empresa alegase al proceso de archivo iniciado por la Xunta debido a la falta. A punto de terminarse el plazo, la multinacional informó de que había presentado alegaciones, en las que argumentó la "autosuficiencia energética del proyecto".