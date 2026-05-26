Marcha Mundial das Mulleres lanza una campaña para denunciar las violencias machistas en centros escolares de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Marcha Mundial das Mulleres ha presentado una campaña para denunciar las violencias que sufren mujeres y niñas en los centros educativos de Ourense.

La iniciativa 'Espazos educativos libres de violencias machistas', presentada este martes, "surge de la necesidad urgente de garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, libres de abusos, acoso, violencia e impunidad".

"Esta campaña no nace de la teoría. Nace de la realidad que se está viviendo. Nace de la preocupación, de la indignación y de la responsabilidad colectiva delante de situaciones muy graves que están ocurriendo en la ciudad y que afectan directamente a la comunidad educativa", explican en un comunicado.

"Por desgracia, esta ciudad tiene demasiado reciente el caso de Martiño Ramos, donde se evidenció la absoluta dejadez, oscurantismo e incompetencia con el que actuaron tanto equipo directivo como Consellería de Educación", lamentan.

Por ello, exigen al departamento autonómico que, ante este tipo de casos, "actúe con rapidez, transparencia y contundencia" delante de cualquier indicio de violencia machista o abuso de poder en los espacios educativos.

"No podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones se traten desde el silencio, la opacidad o la lentitud administrativa. Porque cuando las instituciones miran para otro lado, cuando se minimizan los hechos o cuando no se aplican medidas claras y eficaces, lo que se transmite a las víctimas es desprotección y abandono", remarcan.

La asociación ha aprovechado la rueda de prensa para denunciar las situaciones de violencia que, aseguran, se han dado en el Sexto Instituto, en el Xulio Prieto Nespereira.

Si bien no han concretado, fuentes autonómicas consultadas por Europa Press a este respecto, han indicado que inspección educativa actúa desde el momento en el que se conocieron las "quejas", "iniciando los respectivos procedimientos sancionadores".