En marcha un operativo de búsqueda para localizar a un hombre perdido en el monte, en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

En marcha un operativo de búsqueda desde la madrugada de este domingo para localizar a un hombre perdido en el monte, en la parroquia de Palmés.

Según ha informado el 112 Galicia en su boletín matinal, el dispositivo se activó alrededor de las 3.00 horas de la madrugada, tras recibir la alerta por parte de un amigo del implicado.

Tal y como explicó, el hombre salió a primera hora de la noche y acabó perdiéndose, pese a poder compartir las coordenadas con ellos. Llevaban un tiempo tratando de localizarlo en una zona de difícil acceso de la parroquia de Palmés, en las inmediaciones del riachuelo de A Burata.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 activó un operativo que continúa en marcha esta mañana, y en él participan los bomberos de Ourense, la Policía Nacional, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Toén.