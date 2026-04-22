En marcha un operativo contra el tráfico de drogas en la zona de O Salnés con una decena de detenidos

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen en marcha un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes en varios puntos de O Salnés.

Según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, en la mañana de este miércoles se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.

En el marco de esta operación, que está en marcha, se produjeron una decena de detenciones.