En marcha un operativo contra el tráfico de drogas en la zona de O Salnés con una decena de detenidos

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.
Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 12:18
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen en marcha un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes en varios puntos de O Salnés.

   Según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, en la mañana de este miércoles se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.

   En el marco de esta operación, que está en marcha, se produjeron una decena de detenciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado