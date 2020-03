En marcha la reunión telemática de Feijóo y los partidos con el aplazamiento electoral sobre la mesa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La videoconferencia en la que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y los principales partidos de Galicia abordarán el escenario al que ha dado lugar la crisis sanitaria del coronavirus y en la que está sobre la mesa el aplazamiento de las elecciones autonómicas convocadas para el 5 de abril está en marcha.

Aunque inicialmente el encuentro estaba previsto para las 11,00 horas, ha empezado con un retraso de casi una hora. Además de Feijóo, participan los líderes y candidatos a la Xunta de PSdeG, Gonzalo Caballero; y BNG, Ana Pontón; así como el aspirante de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino; y la candidata de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino; así como el portavoz del PPdeG, grupo mayoritario en la Cámara, Pedro Puy.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han asegurado que a Vox se le cursó invitación, pero no han obtenido respuesta. Sin embargo, la formación que dirige Santiago Abascal ha trasladado a Europa Press que no recibieron "contacto" alguno y que han "hecho saber" al Ejecutivo autonómico que el presidente también debería hablar con ellos. Así las cosas, no habrá representante de esta fuerza en el encuentro.

Sí está, según fuentes de la Xunta, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa.

Tras el encuentro, el presidente comparecerá ante los medios y también lo harán sucesivamente los representantes de los distintos grupos de la oposición con presencia en la Cámara autonómica.