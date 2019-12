En Marea pide "planes específicos" con presupuesto para mantener el trabajo en las centrales de As Pontes y Meirama

Publicado 28/12/2019 11:38:11 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, envía un mensaje "de apoyo" a las comarcas de Eume, Ferrolterra, Ortegal y Terra Chá después de que este viernes Endesa pidiese formalmente cerrar la central de As Pontes (A Coruña) en 2020. Además, reclama "planes específicos" para "mantener los puestos de trabajo" tanto en esta planta como en la de Naturgy en Meirama, Cerceda.

A través de un comunicado, En Marea advierte al Gobierno central que "debe asumir de una vez por todas que la dependencia del carbón es algo que está en vías de desaparecer", por lo que se le debe poner "remedio", algo que --asevera-- "no se hizo ni en los presupuestos de la Xunta ni en los del Estado".

"Esperamos que se cumplan todos los acuerdos sobre la restauración laboral y la recolocación de puestos de trabajo de toda la gente que en estos momentos va a quedarse sin empleo, especialmente de los trabajadores de las empresas auxiliares y los transportistas del carbón, pero también todo el municipio (As Pontes) que se queda sin su principal motor económico", lamenta Villares.

En este contexto, recuerda que En Marea ya "hace tiempo" insiste en que la transición ecológica, que "necesariamente se tiene que producir" en cuanto a las fuentes de energía no renovables, debe ser "viabilizando las comarcas que van a perder puestos de trabajo".

No en vano, Luís Villares señala al Partido Popular y lo acusa de "desaprovechar todas las oportunidades que tuvo para atender As Pontes". "Acabó dejando tirada a toda la comarca, sin hacer planes, sin presupuestar ayudas y sin prever un proceso de descarbonización que era evidente", denuncia, para después apuntar que los actuales ministerios "que deberían estar tomando decisiones" sobre este problema "no lo están haciendo".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y miembro de En Marea Pancho Casal censura que es "un error grave" que la Xunta "no haya asumido este reto con anterioridad". "Una transición, para que sea justa, tiene que hacerse con tiempo y con previsión", añade.