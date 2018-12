En Marea reforzará la seguridad para las primarias, aún en el aire: "No hay garantía de que sean este fin de semana"

Actualizado 10/12/2018 23:31:49 CET

La coordinadora traslada que no habrá "dilaciones indebidas" y que se celebrarán "cuanto antes", pero los críticos temen más retrasos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reactivación del proceso de primarias de En Marea, en suspenso desde el pasado 30 de noviembre, sigue en el aire. Y es que, tras conocer el resultado de las dos auditorías encargadas para comprobar si hubo supuestas irregularidades en el acceso al censo, está previsto que se implanten medidas cautelares y de seguridad adicionales, por lo que "no hay garantías de que se celebren este fin de semana".

Así lo ha trasladado el representante legal de En Marea ante la Agencia Española de Protección de Datos y portavoz de la coordinadora, Gonzalo Rodríguez, quien, en todo caso, ha garantizado que no habrá "dilaciones indebidas" y que la votación para el Consello das Mareas --al que se presentan dos listas encabezadas por el actual portavoz, Luís Villares, y David Bruzos, respectivamente-- se celebrará "cuanto antes".

Como medidas de seguridad, Gonzalo Rodríguez ha aludido a introducir en la votación un 'sms' --mensaje de móvil-- con código que garantice la identidad de quien emite el voto. El dirigente de En Marea también ha insistido en la importancia de las "medidas cautelares" y en que, si el proceso se dota "de unas reglas de juego", estas "deben ser respetadas".

Todo ello lo ha manifestado después de que los resultados del informe interno y de la auditoría realizada por un perito informático arrojasen que hubo entradas de personas "no autorizadas", si bien Rodríguez ha admitido que no hay "pruebas" de que se hubiese "modificado" el censo. De las entradas de cuatro IP, dos estarían ligadas al Comité Electoral, y la coordinadora propone su revocación. Incluso estudiar la expulsión del partido de quienes "incumplieron las normas".

Tras la reunión de la Comisión de Garantías, en la que se ha abordado el resultado de las auditorías, tocó el turno de que este órgano se reuniese con el Comité Electoral, con mayoría de críticos. A la espera de dicha cita, miembros del Comité Electoral presenciaron la rueda de prensa de Rodríguez, pero declinaron hacer declaraciones y han remitido a los medios a la próxima jornada.

¿PODRÁ VOTARSE ESTE FIN DE SEMANA?

En el encuentro entre la Comisión de Garantías y el Comité Electoral se ha trasladado, según las fuentes consultadas por Europa Press, el mensaje que previamente Rodríguez había lanzado en rueda de prensa en relación a la necesidad de implementar medidas de seguridad "adicionales" en el proceso de votación, dada la "preocupación" suscitada en los inscritos y en la población.

Al respecto, se habría ratificado la posibilidad de que la empresa que gestiona la votación pueda tener ultimado el sistema de 'sms' con código en breve, quizás para este mismo miércoles, lo que posibilitaría que las primarias se celebrasen ya este fin de semana o el siguiente "a más tardar".

Sin embargo, fuentes del Comité Electoral han apuntado que, cuando se accede "a un requisito", la Comisión de Garantías, con más afines a Villares, exige "otro nuevo y otro". Los críticos temen, en su conjunto, que la coordinadora busque "nuevas excusas" que dilaten todavía más los plazos y que haya nuevos retrasos.

"REVOCACIÓN" DE DOS MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL

Y es que, al margen de la dotación del nuevo sistema de seguridad --en principio aceptado por todas las partes y que se podría implementar "con rapidez"--, en el comité electoral han molestado las declaraciones realizadas por Gonzalo Rodríguez y que no se les hayan facilitado las auditorías. "Se pretende hacer ver que hubo irregularidades y no es así, ellos mismos admiten que no hubo modificación", han apuntado fuentes consultadas por Europa Press.

Este martes está previsto que ofrezcan una rueda de prensa, pero, mientras tanto, miembros de este órgano presentes en la reunión de este lunes han trasladado a Europa Press que sobre la mesa estaría la petición de dimisión de los dos miembros que habrían entrado "de forma no autorizada" --en palabras del portavoz de la coordinadora-- en el censo.

A priori, en el Comité Electoral se rechaza dar este paso ya que entienden que sería "admitir que se actuó mal cuando no es así".