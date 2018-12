David Bruzos no contempla una "escisión" en En Marea salvo "si no se producen" las primarias

Publicado 10/12/2018 14:55:15 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

David Bruzos, al frente de la lista rival de la candidatura del actual portavoz de En Marea, Luís Villares, en el proceso de primarias para renovar la dirección del partido instrumental, ha rechazado este lunes que pueda haber "una escisión" salvo que la votación prevista no llegue a producirse.

"No va a haber una escisión de En Marea, rotundamente no, solo sería posible si no se producen las elecciones", ha trasladado, en una entrevista en la TVG, en la que, sobre las fechas en las que deberían realizarse, ha manifestado que no se habla "de plazos concretos". "Pero tienen que ser cuanto antes, en cuanto lleguen los datos de las auditorías", ha remarcado.

Bruzos ha señalado, sobre la suspensión de las primarias, que su candidatura se encontró con "una situación de sorpresa", ya que "un órgano interno suspende las elecciones por supuesto fraude y, a día de hoy, no hay información alguna de que existiese".

"Quien paralizó las votaciones fue la Comisión de Garantías, un órgano en funciones que es parte interesada porque también se va a renovar", ha sentenciado, antes de esgrimir que ve preciso pedir a Villares y a la actual coordinadora las "explicaciones necesarias", al tiempo que ha señalado que debe haber un órgano "que arbitre el proceso".

Con respecto a su candidatura, ha manifestado que estaría basada "en la integración, en la diversidad y en la igualdad", y ha reconocido que cuentan con los apoyos "de las ciudades rebeldes". Ha añadido que representa "la pluralidad" y que solo se centra "en la coordinación" para los próximos dos años. "Nadie está pensando en la candidatura para la Xunta", ha garantizado.

Finalmente, preguntado sobre las diferencias con la candidatura de Villares, ha destacado que, si él gana, no hará declaraciones "poniendo en duda" la militancia de personas de su partido y no atacará a alcaldes por no compartir línea política.