En Marea reivindica su "coherencia" frente a Unidas Podemos y anuncia 299 medidas para mejorar Galicia

Publicado 04/04/2019 13:54:38 CET

Villares cree que mientras los diputados cumplan el programa de las autonómicas "no hay riesgo de ruptura" del grupo en la Cámara gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

En Marea ha anunciado este jueves una "oferta electoral" con 299 medidas urgentes para mejorar la vida de los gallegos y ha reivindicado su "coherencia" como principal activo de cara a las próximas elecciones generales frente a la coalición Unidas Podemos.

"En campaña todos los partidos hacen propuestas capaces de seducir a muchos segmentos sociales pero pocos pueden estar orgullosos de su coherencia y ser consecuentes con sus acciones", ha manifestado Luís Villares en un desayuno informativo ofrecido este jueves en Santiago de Compostela y en el que ha estado acompañado por el responsable de Análisis Estratégico de En Marea, Xoán Hermida.

Y es que en este acto organizado para presentar las principales líneas del programa con el que En Marea se presentará a los comicios del 28 de abril, Villares ha vuelto a recordar la postura de la dirección que él encabeza de rechazar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el PSOE por considerar que era "lesivo" para Galicia. "Esta coherencia no la pueden reivindicar otros", ha incidido.

Este mandato sólo fue respetado en el momento de la votación por la entonces diputada Alexandra Fernández toda vez que el resto de parlamentarios que entonces conformaban En Marea en el Congreso apoyaron las cuentas en la misma línea que el grupo confederal liderado por Pablo Iglesias.

"Lo llevamos hasta el final en términos externos e internos, queremos sumar con el conjunto de la sociedad española pero no restar para Galicia y por eso votamos 'no' a unos presupuestos altamente lesivos", ha manifestado Villares en referencia a aquel episodio tras el que En Marea y las fuerzas Esquerda Unida y Podemos Galicia decidieron concurrir por separado a las generales --estas últimas lo hacen bajo las siglas En Común-Unidas Podemos--. Por su parte, Anova optó por no presentarse.

MARCA DISTANCIAS CON EL BNG

Además de las distancias marcadas con Unidas Podemos, Luís Villares también ha diferenciado el proyecto de En Marea del que ofrece el BNG en Galicia. Así, tanto él mismo como el responsable de Análisis Estratégico de En Marea, Xoan Hermida, han recordado que el partido rupturista se reivindica como "heredero" del movimiento 15M del que fuerzas como el Bloque "renegaron siempre".

"Pensamos que era necesario una nueva forma de estar en política y asumimos esa bandera en primer lugar", ha explicado Villares, que asegura que En Marea defiende la ampliación de derechos para la ciudadanía como la libertad de expresión.

"Esto no nos conecta sólo con el conjunto de los gallegos sino con el conjunto de la sociedad española", ha manifestado antes de enmarcar al partido rupturista en un movimiento "europeo de carácter progresista" que busca un "nuevo constitucionalismo" en el que se garanticen los derechos de los ciudadanos.

En este punto, precisamente, ha destacado que En Marea "contribuirá eficazmente a la configuración de mayorías que desarrollen esos principios" y "participará plenamente en la gobernabilidad del Estado". Con todo, ha incidido en que "sumar para todos no puede suponer restar para los gallegos".

EJES DEL PROGRAMA

El magistrado lucense en excedencia y Xoán Hermida han presentado este jueves los "ejes fundamentales" del programa de En Marea, que girará en torno a la justicia social, el avance democrático y el ecologismo.

Además, En Marea aspira a atender de forma especial las demandas de las mujeres y de la juventud con un documento "participado y comprometido" con la ética y el regeneracionismo político. "Nuestro compromiso es con los más vulnerables, con la clase trabajadora y con la sociedad gallega en su conjunto", ha destacado Xoán Hermida.

Para ello, la formación ruptirista ha presentado 299 "medidas reales" con las que buscará, entre otras cuestiones, favorecer el desarrollo industrial y socioeconómico de Galicia; así como construir una sociedad gallega "fuertemente afincada y solidaria, con un vínculo estrecho con la idea del espacio nacional compartido con un estado de bienestar amplio".

GRUPO PARLAMENTARIO GALLEGO

Por otra parte, preguntado en la rueda de prensa sobre si las distancias marcadas para las elecciones generales con las fuerzas con las que comparte grupo parlamentario en la Cámara gallega, Villares ha asegurado que "mientras" que todos sus integrantes cumplan el programa con el que En Marea se presentó a las autonómicas de 2016 "no hay riesgo de ruptura".