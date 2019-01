En Marea ve "insultantes" los presupuestos, que apoyará si llega a un acuerdo y suben como la media

Publicado 15/01/2019 13:54:32 CET

Villares reclama una negociación "bilateral" para que incluya sus exigencias antes de votar el proyecto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha condicionado el apoyo del partido instrumental a los presupuestos generales del Estado (PGE) a que las cuentas para Galicia no queden "por debajo" de la subida de la media, que ha cifrado en el 18,7%.

De este modo, en rueda de prensa, Villares ha reclamado una "vía bilateral" de negociación para tratar de llegar a un acuerdo que incluya sus exigencias antes de que se vote el proyecto.

De no ser así, ha advertido de que En Marea "no va a apoyar" unos PGE que ve "insultantes" y en los que identifica un "agravio" hacia Galicia.

Preguntado por los periodistas sobre si cabe la posibilidad de que haya diferencia de voto entre los integrantes de En Marea en el Congreso, ha señalado que la expuesta es "la posición política de todo el espacio político" y ha recordado que la diputada en el Congreso Yolanda Díaz ya dijo este lunes que son unas cuentas "inaceptables".

Al respecto, cuestionado de nuevo sobre si es posible que los miembros de Podemos los apoyen, ha respondido que "eso no se producirá" y que la que ha defendido es la "posición unánime" de En Marea.

"MALTRATO"

En su comparecencia, Luís Villares ha valorado que los presupuestos que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez suponen "el mismo maltrato" a la comunidad gallega que el que implicó el proyecto del Partido Popular el anterior ejercicio.

La diferencia, a su juicio, es que "ahora el PP trata de enfrentar a los ciudadanos con Cataluña", pero los PGE eran, en su opinión, el ejercicio de 2018 "insultantes igual que este año".

"No los podemos apoyar", ha avisado, antes de recalcar que estos presupuestos "no representan" a En Marea, que tiene una "agenda gallega del cambio" que plantea como requisito para dar su apoyo al documento y que no aceptará que se integre a modo de "apéndice".

RECLAMACIONES CONCRETAS

De este modo, ha mencionado cuestiones concretas como la condonación de la deuda para el puerto de A Coruña y la inversión en la red convencional de ferrocarril, que, según ha subrayado, deben ser contempladas para que el Ejecutivo socialista cuente con el sí de En Marea.

En cuanto a la crisis de Alcoa, ha solicitado que se incremente la partida destinada a ayudas para la industria electrointensiva, que, según sus cifras, ha bajado a 31 millones después de dos años sin ejecutarse.

Además, para En Marea, este es "el momento para intervenir la empresa" y que la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) "tome el control" de las factorías. "Existen fondos y clima social", ha remarcado.

En lo relativo a infraestructuras, ha criticado que "el AVE no arregla los problemas de conexión interna de Galicia" y, en contraposición, se ha referido a trayectos que "pueden vertebrar" el país, como A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo, Lugo-Ourense y la línea de Feve de Vegadeo a Ferrol.

Lo "importante" para En Marea, en suma, es que el Gobierno central incluya estos "hitos" en el proyecto y que "cualitativamente" haya un "compromiso real".

A la luz del documento entregado al Congreso por la ministra de Hacienda, sus diputados están "decepcionados" pues lo que "en principio era un ambiente positivo no se plasma por escrito".

Cuestionado por una cifra, Villares ha hecho referencia a un 18,7% de media que, de acuerdo con sus cálculos, crecen los PGE y ha avisado de que "tiene que ser equiparable" para Galicia. "No debe estar por debajo", ha concluido.