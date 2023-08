Margarita Robles aboga por "un Gobierno que no salga de las prisas" y que reúne la "mayor cantidad de fuerzas posibles"

La ministra en funciones acude a Ferrol para despedir a la fragata 'Méndez Núñez' e insiste en que el PSOE debe retener la Presidencia del Congreso

FERROL, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado, de cara a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, que España "necesita sosiego, mucha tranquilidad, necesita un Gobierno que no salga de las prisas", sino que sea "fruto del consenso, del diálogo" y "de la mayor cantidad de fuerzas posibles representadas".

"No se trata de pasar una investidura como si fuera un trámite menor, es algo muy muy importante y, por tanto, yo creo que España como país que es necesita calmas, sosiego, necesita reflexión y vamos a ver qué pasa el día 17", con la constitución de las Cortes Generales, ha dicho.

Dichas manifestaciones las ha realizado la integrante del Ejecutivo central en funciones en el mediodía de este lunes en Ferrol, a donde ha acudido para despedirse de la dotación de la fragata 'Méndez Núñez', que el próximo viernes zarpa de esta ciudad para integrarse en una de las dos agrupaciones permanentes de la OTAN en aguas del Mar Mediterráneo.

"Muchas veces el Partido Popular se olvida de que estamos hablando no de pasar una meta volante, sino que se trata de que haya un Gobierno y que este tenga el mayor apoyo parlamentario posible", ha manifestado Robles.

Sobre la propuesta de un posible apoyo al PNV para presidir la Mesa del Congreso, lo ha limitado a "una posición de Coalición Canaria". En contraposición, ha dicho que la del PSOE es "muy clara" y pasa por retener la Presidencia de la Cámara Baja.

Acerca de posibles candidatos, Robles ha constatado que en el partido "hay mucha gente que está muy preparada para poder desempeñar el cargo", al tiempo que ha ensalzado el "gran trabajo" de Meritxell Batet en "los momentos que fueron complicados y difíciles con la pandemia".

PUIGDEMONT

A Margarita Robles también le han preguntado si ella se sentiría cómoda en un Gobierno que dependiera de los votos de Junts y del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Yo me siento muy cómoda siendo ministra de Defensa de España, me siento muy orgullosa de las Fuerzas Armadas y, por tanto, me siento muy orgullosa de formar parte de este Gobierno, de formar parte de un Gobierno de Pedro Sánchez", se ha limitado a contestar.