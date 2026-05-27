Margarita Robles se reúne este miércoles en Ferrol con las dotaciones del despliegue aliado en Chipre

La ministra de Defensa mantuvo un encuentro en el Arsenal Militar, en un acto celebrado a puerta cerrada

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la sede de Navantia, a 25 de abril de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España).
Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la sede de Navantia, a 25 de abril de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 11:45
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   FERROL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en la mañana de este miércoles en el Arsenal de Ferrol un encuentro con las dotaciones de los buques y unidades que han participado en el reciente despliegue aliado en el Mediterráneo Oriental, dentro del dispositivo de defensa de Chipre.

   La reunión, mantenida a puerta cerrada y sin convocatoria previa de medios de comunicación, sirvió para que Robles conociese de primera mano las incidencias de la operación, así como para transmitir su agradecimiento a los militares por la labor realizada en el marco de las misiones de vigilancia y disuasión de la Alianza Atlántica en una zona de especial tensión geopolítica.

   El acto, de carácter restringido, se centró en valorar el desarrollo de la misión y el estado operativo de las unidades tras su regreso a la base de Ferrol, tanto de las fragatas 'Méndez Núñez' y 'Cristóbal Colón', en donde no hubo declaraciones públicas ni acceso de la prensa al evento.

   El despliegue aliado en el Mediterráneo Oriental tiene como objetivo reforzar la seguridad de Chipre y garantizar la estabilidad en la región, en coordinación con los socios de la OTAN.

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