Margarita Robles se reúne este miércoles en Ferrol con las dotaciones del despliegue aliado en Chipre

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a la sede de Navantia, a 25 de abril de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

FERROL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en la mañana de este miércoles en el Arsenal de Ferrol un encuentro con las dotaciones de los buques y unidades que han participado en el reciente despliegue aliado en el Mediterráneo Oriental, dentro del dispositivo de defensa de Chipre.

La reunión, mantenida a puerta cerrada y sin convocatoria previa de medios de comunicación, sirvió para que Robles conociese de primera mano las incidencias de la operación, así como para transmitir su agradecimiento a los militares por la labor realizada en el marco de las misiones de vigilancia y disuasión de la Alianza Atlántica en una zona de especial tensión geopolítica.

El acto, de carácter restringido, se centró en valorar el desarrollo de la misión y el estado operativo de las unidades tras su regreso a la base de Ferrol, tanto de las fragatas 'Méndez Núñez' y 'Cristóbal Colón', en donde no hubo declaraciones públicas ni acceso de la prensa al evento.

El despliegue aliado en el Mediterráneo Oriental tiene como objetivo reforzar la seguridad de Chipre y garantizar la estabilidad en la región, en coordinación con los socios de la OTAN.