Archivo - El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reclamado este lunes en Lugo un cambio político en España y ha pedido a los ciudadanos "un último esfuerzo" para concentrar el voto en el Partido Popular en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"España no puede permitirse el lujo de cuatro años más de Frankenstein", ha afirmado durante un mitin celebrado en el Auditorio Municipal Fuxan os Ventos, en el que ha defendido que "el cambio es necesario, urgente y total" y que Alberto Núñez Feijóo es la única persona capacitada para liderarlo.

Rajoy ha comenzado su intervención agradeciendo el apoyo que la provincia de Lugo ha prestado tradicionalmente al Partido Popular a lo largo de la historia y ha recordado que se trata de uno de los territorios de España donde la formación obtiene mejores resultados.

"Lugo se merece un respeto por quien les está hablando. Aquí se trabaja y se gobierna con eficacia", ha manifestado.

El expresidente ha asegurado que durante los últimos cuatro años se ha hecho "mucho daño a la Constitución y a España" y ha responsabilizado de ello al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el presidente Frankenstein".

Frente a esta situación, ha reivindicado la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado su "seriedad, solvencia, cordura y experiencia de Gobierno", cualidades que, a su juicio, necesita España en estos momentos.

También se ha referido al debate electoral entre los candidatos y que Feijóo le dio una "enorme paliza" al presidente del Gobierno.

En clave provincial, Rajoy ha fijado como objetivo conseguir tres diputados del PP por Lugo, aunque ha reconocido que no renuncia a obtener un cuarto. Para ello, ha pedido a todos los votantes que desean un cambio que concentren sus papeletas en la candidatura popular. "Que no nos quiten el escaño y se lo lleven los malos", ha advertido.

"EL PERIODO MÁS SOMBRÍO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA"

Durante su discurso, Rajoy ha realizado un duro balance de la situación política y económica del país, afirmando que los últimos cuatro años han supuesto un récord histórico de acontecimientos negativos.

"España atraviesa uno de los periodos más sombríos de su historia reciente", ha dicho, asegurando que las consecuencias de la gestión del actual Ejecutivo han recaído especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, ha defendido que la sensatez y la cordura de Feijóo son necesarias para recuperar la normalidad institucional. Para conseguirlo, ha expuesto varias de las prioridades que debería afrontar un futuro Gobierno del Partido Popular, empezando por un cambio en el Ejecutivo. Rajoy ha criticado que Pedro Sánchez llegase al poder sin ganar las elecciones y con el apoyo de una serie de socios políticos a los que vinculó con el independentismo y el entorno de ETA.

Entre las prioridades que ha planteado figura recuperar la calidad democrática y el respeto a las instituciones, reforzar los valores que distinguen a una democracia de una dictadura y poner fin al clima de confrontación política.

La vivienda ha ocupado también un espacio destacado en su intervención. Rajoy ha criticado la falta de resultados del Ejecutivo en esta materia y ha recordado que las competencias están repartidas entre distintas administraciones, por lo que considera imprescindible alcanzar un gran acuerdo.

En materia de infraestructuras, ha lamentado que la alta velocidad ferroviaria, que anteriormente era motivo de orgullo para España, haya dejado de serlo y ha alertado sobre la inflación y el elevado endeudamiento público, además de criticar la gestión de la situación fronteriza en Ceuta, que ha calificado de invasión amparada por el Gobierno.

Rajoy ha concluido insistiendo en que "nunca había sido tan necesario" un cambio político y ha reconocido que el próximo Ejecutivo tendrá por delante una tarea "gigantesca" debido a la herencia que, en su opinión, recibirá del actual Gobierno.

No obstante, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular está preparado para afrontar ese reto. "Somos el primer partido de España", ha recordado, antes de reiterar su llamamiento a concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo para abrir una nueva etapa política.

ALFONSO RUEDA: "NO QUEREMOS MÁS SANCHISMO"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha pedido movilizar el voto para demostrar que "en Galicia no queremos más sanchismo" y ha animado a los lucenses a respaldar mayoritariamente al Partido Popular y contribuir a que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno.

El objetivo, ha señalado, es que la provincia vuelva a situarse entre las que más apoyo ofrecen a los populares, como ya ocurrió en 2023.

El líder del PPdeG ha reprochado al Ejecutivo central su gestión en asuntos como la política fiscal, los acuerdos con los partidos independentistas, la defensa de las fronteras y la situación del transporte ferroviario. También ha criticado la respuesta del Gobierno ante los accidentes de tren y ha contrapuesto su actuación a la etapa de Mariano Rajoy.

En clave lucense, Rueda ha cuestionado los pactos entre socialistas y nacionalistas en el Ayuntamiento y en la Diputación, especialmente el acuerdo que permite mantener el actual gobierno provincial con el apoyo de José Tomé, investigado por presunto acoso sexual.

La presidenta provincial del PP, Elena Candia ha centrado su intervención en las infraestructuras pendientes y en la situación de las comunicaciones de Lugo recordando que durante el Gobierno de Mariano Rajoy estaban previstas actuaciones que contemplaban una inversión aproximada de 1.600 millones de euros y se ha lamentado "de la falta de variantes", la pérdida de servicios y frecuencias ferroviarias y ha criticado el estado de las autovías A-54 y A-56.

FRANCISCO CONDE PIDE UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA

Por su parte, el candidato al Congreso Francisco Conde ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como representante de un proyecto político basado en "la gestión, en la estabilidad y en el servicio a todos los españoles".

Frente a ello, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez la falta de respuestas a los problemas del país y "los casos de corrupción que lo rodean".

Conde ha considerado que las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una oportunidad para abrir una nueva etapa política en España, Galicia y Lugo. Por ello, ha pedido la participación de los electores y ha defendido las propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, reducir impuestos y apoyar a autónomos y trabajadores, además de reforzar la sanidad y la educación.

En relación con la provincia, ha denunciado su desconexión de la alta velocidad y los retrasos acumulados en proyectos estratégicos, como la autovía Lugo-Santiago, la situación de la Autovía de A Mariña y la falta de avances en las conexiones previstas entre Lugo, Ourense y Ponferrada.

El candidato popular ha reclamado igualmente soluciones para los problemas industriales, con especial atención a Alcoa, y ha defedido la necesidad de disponer de más suelo industrial y garantizar el suministro eléctrico.

A estas demandas ha añadido la actualización de las pensiones conforme al IPC y el refuerzo de las políticas de protección de las personas mayores, el compromiso con las mujeres y la lucha contra la violencia machista.