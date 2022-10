Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022 por 'As malas mulleres'

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marilar Aleixandre ha sido galardonada con el Premio Nacional de Narrativa, correspondiente al año 2022, por su obra 'As malas mulleres' (Galaxia), a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha destacado su obra 'As malas mulleres' (Galaxia) "por su original estructura híbrida que la convierte en una singular novela histórica sobre la situación carcelaria de las mujeres en el siglo XIX, con un admirable dominio del diálogo y del lenguaje".

Además, el jurado ha señalado que "la obra recupera la memoria de una forma brillante en diálogo con la tradición literaria. Un coro de voces femeninas de diversas clases sociales introduce elementos de la poesía popular y la cultura oral".

La autora, según el jurado, "pone el acento en las desigualdades y a la vez ofrece una mirada esperanzadora: la capacidad de resiliencia y emancipación del ser humano, destacando la importancia de la sororidad y del compromiso con los demás".

EL GALLEGO, SU LENGUA LITERARIA

Marilar Aleixandre, nacida en Madrid en 1947, es narradora, poeta y traductora, y usa el gallego como lengua literaria. En 1973 obtiene la cátedra del Instituto de Ciencias Naturales, marchándose a Galicia donde ha sido profesora de Biología tanto de enseñanza secundaria como en la Universidad de Santiago de Compostela. Su vida profesional se ha desarrollado en torno a la escritura y la enseñanza, impartiendo la asignatura de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Santiago.

Colabora habitualmente en revistas literarias como 'No', 'Luzes', 'Festa da palabra', 'Feros Corvos', 'El Signo del Gorrión', 'CLIJ' y 'Dorna'. También colabora en las páginas literarias de 'La Voz de Galicia' y 'El Correo Gallego'.

Sus primeros pasos en el mundo de la literatura se desarrollaron en el terreno de la narrativa infantil, quedando finalista en 1986 del premio Merlin con 'O rescate do peneireiro', y en 1987 con 'A formiga coxa'. En el ámbito de la escritura para adultos destacan títulos como las novelas 'Teoría do caos' (Premio Xerais de Novela 2001) o 'As malas mulleres' (Premio Blanco Amor de Novela 2020) y el poemario 'Mudanzas', con el que logró el Premio de Poesía Caixanova 2006.