Marlaska apunta que el proceso contra los CDR corresponde al "ámbito judicial" y defiende la "separación de poderes"

Publicado 29/09/2019 14:49:46 CET

VIGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado a que el proceso contra los CDR que se está llevando a cabo en Cataluña corresponde al "ámbito judicial" y, en este sentido, ha defendido la "separación de poderes".

Así lo ha manifestado el responsable de la cartera de Interior este domingo en Vigo, en la II Fiesta de la Rosa que se ha celebrado con los socialistas de Pontevedra. Un encuentro al que también ha acudido el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, el alcalde de Vigo, Abel Caballero y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, entre otros.

Este encuentro se produce el mismo día que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asistido al acto que JxCat ha organizado frente a la cárcel de Lledoners (Barcelona).

Respecto a lo que está sucediendo, Marlaska ha recordado que existe un "procedimiento abierto" y apunta a la "la importancia de la división de poderes" para que todas las administraciones "trabajen correctamente".

ELECCIONES GENERALES

Por otra parte, en sus primeras declaraciones a la llegada del evento, el ministro se ha mostrado convencido de que España quiere un "Gobierno progresista, coherente y estable" presidido por Pedro Sánchez.

No quiere olvidar que este "nuevo tramo electoral" tiene responsables, en concreto aquellos que "no han dejado construir un Gobierno progresista", en referencia a las fuerzas políticas estatales que no han apoyado la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, asegura "estar feliz" por tener la oportunidad de volver a "demostrar que este país, Galicia y España entera" lo que quiere es "un Gobierno dirigido por Sánchez".