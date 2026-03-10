Mary Bruce, José Precedo y Periodistas Independientes de Nicaragua, candidatos al XXII Premio de Liberdade de Prensa - COLEXIO DE XORNALISTAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estadounidense Mary Bruce, corresponsal jefe de ABC News en la Casa Blanca que fue atacada por Donald Trump; el periodista gallego de elDiario.es José Precedo, que defendió el derecho al secreto profesional en el juicio contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) son los candidatos del XXII Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, que convoca el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

Una comisión específica se encargó de escoger las candidaturas finalistas entre las propuestas. Ahora se abre el plazo para elegir al ganador, de forma que todos los colegiados en el Colexio de Xornalistas podrán votar hasta el 7 de abril.

Mary Bruce es una periodista con más de 20 años de trayectoria profesional y con experiencia en coberturas informativas diversas, especialmente en el ámbito político estadounidense, con destinos tan complejos como el Capitolio y la Casa Blanca. En noviembre de 2025, tras una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, Bruce preguntó al presidente por el conflicto de intereses que podrían suponer los negocios de su familia en Arabia Saudí y por la publicación de los archivos Epstein, y a Bin Salman sobre su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. En respuesta, Trump atacó verbalmente la periodista y su cadena.

José Precedo es, desde los inicios de su carrera profesional en Galicia, uno de los nombres principales del periodismo político y de investigación en España, "donde se distinguió siempre por su trabajo vinculado al servicio público, a la cercanía y a la responsabilidad social", explica el Colexio de Xornalistas. El pasado noviembre, cuando declaró en el Tribunal Supremo en el marco del proceso al por entonces fiscal general del Estado, "defendió de una manera firme y contundente bases del oficio como la confidencialidad de las fuentes y la legitimidad del trabajo informativo, erigiéndose así en un estandarte de la independencia del periodismo frente a cualquier tentativa de instrumentalización judicial", agrega.

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se crea en diciembre de 2018 en respuesta a los ataques del gobierno del país contra los periodistas, que lo sitúan actualmente en uno de los últimos puestos de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Su candidatura representa un homenaje a los comunicadores nicaragüenses que siguen informando desde el país o el exilio y recuerda "la gravísima situación" que sufre la libertad de prensa en ese país centroamericano.

Este galardón era antes conocido como José Couso, pero su nombre fue cambiado a petición de la familia del cámara gallego asesinado por no tener voz ni voto en los premios. Defende a Galega, Wikileaks, Jordi Évole o Rosa María Calaf son algunos de los nombres que han sido galardonados durante estos años.