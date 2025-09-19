Más de 100 voluntarios leen en Ourense los nombres de los más de 18.5000 niños y niñas asesinadas en Gaza

Una persona participa en la lectura de nombres de los más de 18.500 niños y niñas asesinadas en Gaza, a 19 de septiembre de 2025. - ORGANIZACIÓN DE 'OS NOMES'

OURENSE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de ourensanos participan durante toda la jornada del viernes 19 de septiembre en la lectura de los nombres de los 18.500 niños y niñas palestinas asesinadas en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva israelí. Está previsto que la acción duré más de 18 horas y, por tanto, se alargue hasta la madrugada del sábado.

Las escaleras de Santa María, en la Praza Maior de Ourense, son el escenario de la acción 'Os nomes', cuyo objetivo es "denunciar el genocidio y la limpieza étcnica que está perpretando Israel sobre una población indefensa", resume la organización, encabezada por 'Radio Liverdade'.

A las 08.00 horas, el de Noura Walid Abdulsalam Shaheen, una bebé que aún no había cumplido un año de vida, será el nombre que abra la lectura de la lista de las 18.500 crianzas palestinas asesinadas durante la ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza hasta el mes de julio, según datos del Ministerio de sanidad de Gaza.

A día de hoy podrían ser más de 20.000 las niñas y niños fallecidos por efecto de las bombas o las balas, el hambre o la falta de asistencia médica en un territorio arrasado y aislado por Israel, que bloquea la llegada de ayuda humanitaria.

La organización del evento solidario fraccionará los turnos de lectura para que más personas puedan participar en esta acción. La lectura simbólica de esta lista ya se celebró en diversas ciudades del mundo --como en Madrid el pasado lunes-- y cierra el nombre de Iman Ibrahim Fathi Al-Bardawil, asesinado a los 17 años de edad, puede durar más de 18 horas.