Más de 25 municipios de Ourense permanecen en alerta roja por máximas de 42ºC: Vilamartín de Valdeorras llega a 41.3ºC

Un hombre sujeta una colchoneta, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

Queda suspendida la actividad deportiva en la provincia de Ourense, el interior de Pontevedra y la montaña de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 municipios de la provincia de Ourense, en las zonas de Valdeorras y el Miño, permanecen desde las 15.00 horas de este domingo hasta las 21.00 en alerta roja metereológica, con la posibilidad de alcanzar temperaturas superiores a los 42ºC.

Según adelantó esta semana la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, esta es la primera vez durante este verano que se alcanza este nivel de aviso, por temperaturas máximas y en una zona y día concreto, porque se supera el umbral de 42ºC.

No obstante, puntualizó que ya se han dado avisos, dentro de este episodio de calor, desde el 30 de julio, en algunas zonas de Galicia a nivel rojo para salud pública, por temperaturas altas por el día y por la noche y por su duración. El plan de Sanidade mantiene este domingo en el máximo nivel a toda la provincia de Ourense y al interior de Pontevedra.

Las máximas temperaturas del día en Galicia se han recogido todas en la provincia de Ourense: en Vilamartín de Valdeorras, estación de A Portela, se alcanzaron 41.3ºC a las 16.40 horas; Verín, estación de Vilela, llegó a 40.2ºC a las 18.10 horas, y la ciudad de Ourense alcanzó 40.1 ºC a las 17.50.

Además, otros lugares de la Comunidad permanecen en nivel naranja. Este es el caso del sur de Ourense y Lugo, que esperan temperaturas superiores a los 39ºC; el Miño de Pontevedra y la montaña de Lugo, donde los termómetros superarán los 37ºC, y el interior de Coruña --únicamente entre Santiago y Melide--, donde la temperatura rondará los 37ºC o más.

Además, en el interior de Pontevedra, el centro de Lugo y el noroeste y la montaña de Ourense están en el nivel amarillo por temperaturas por encima de los 36ºC. Es el mismo caso del noroeste de A Coruña, donde puntualmente se llegará a los 34ºC.

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Al mismo tiempo, toda la provincia de Ourense y el interior de Pontevedra se encuentran actualmente en el nivel rojo de alerta dentro de las actuaciones establecidas para paliar los efectos sobre la salud. Además, la montaña de Lugo está en el nivel naranja.

En todas estas zonas, la Xunta ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta la 21.00 horas de este domingo. Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas.

El interior de Pontevedra comprende las localidades de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

En la montaña de Lugo, la alerta afecta a Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.