Más de 25.000 personas participaron en las actividades de Editorial Galaxia durante el primer semestre

VIGO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 25.000 personas participaron en las actividades organizadas por la Editorial Galaxia durante el primer semestre de este año, según ha puesto en valor la propia compañía en un comunicado

Presentaciones, actividades en centros de enseñanza, encuentros con autores, exposiciones o ferias del libro son algunos de los más de 350 eventos celebrados por Galaxia para acercar la cultura a toda la ciudadanía.

Entre todas estas iniciativas, la organización ha destacado la desarrollada en el mes de enero con la exposición 'Un país ilustrado. As cubertas de Galaxia', comisariada por Xurxo Martínez y con diseño de Hayat Husein en le Museo Marco de Vigo.

Como colofón a los actos del 75 aniversario de Galaxia, esta muestra permitió recorrer la historia visual de la editorial a través de una selección de sus cubiertas.

"Presentaciones singulares como la del libro 'Asasinato no muíño do cura', de Arantza Portabales, realizada en la playa de Loira donde tiene lugar la acción de esta novela negra o la de los cinco audiolibros editados en este 2026 realizada en colaboración con la ONCE, en la sede de su centro de recursos educativos de Pontevedra, son ejemplos de una multitud de presentaciones que concitan una parte muy significativa de la divulgación de los libros del catálogo de la editorial, que en este primer semestre se aproxima a los 50 títulos", indica Galaxia.

Una de las actividades más concurridas fue la función 'Chaves invisibles', de Vero Rilo y Luis Iglesias, dedicada a la figura de Begoña Caamaño, autora homenajeada en el Día de las Letras Galegas, que reunió a cerca de 4.000 personas en sesiones por toda Galicia.

Galixia también se ha referido a tres "hitos" importantes ocurridos en los últimos seis meses, como los nombramientos de Marcos Calveiro, como director, y de Tamara Andrés, como directora de ediciones, además del trasladado de las oficinas a la sede de Vigo.