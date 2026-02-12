Más de 28.000 personas decidirán este jueves quién se convierte en la primera rectora de la historia de la USC

Archivo - Escudo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) decidirá este jueves quién se convierte en la primera rectora de su historia, será en una votación en la que 28.326 miembros de la comunidad universitaria inclinarán la balanza a favor de María José López Couso, Maite Flores, Alba Nogueira o Rosa Crujeiras.

En concreto, la normativa establece que la comunidad universitaria tendrá que emitir su voto electrónico entre las 09.00 y las 18.00 horas de este jueves pero, en caso de no alcanzar ninguna de las candidatas el 50% de los votos, los comicios se repetirán en segunda vuelta.

De este modo, la comunidad universitaria volvería a votar el 11 marzo para decidir, en este caso, entre las dos aspirantes que sumen más votos este jueves. En este contexto, cabe recordar que no todos los votos valen igual, ya que se trata de un sistema ponderado.

Así, el artículo 48 del Regulamento Electoral Xeral de la USC refleja que el Sector I --profesorado doctor con vinculación permanente-- supone el 51% de los votos; el Sector II --restantes categorías de personal docente e investigado-- el 11%; el Sector III --alumnado matriculado en titulaciones oficiales-- el 28% y, finalmente, el Sector IV --personal de administración y servicios-- el 10%.

¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN?

La votación se realizará de forma electrónica y se emitirá desde cualquier dispositivo conectado a Internet. De este modo, los electores se conectarán a través de su Secretaría Virtual, o bien desde la web electoral, en la que se habilitará un enlace a la aplicación de voto.

A continuación, deberán identificarse con las claves de acceso corporativas de la USC. Una vez finalizado el procesamiento del voto, se dará opción a imprimir o guardar un recibo con un código de control, que permitirá comprobar al elector que fue emitido y utilizado en el escrutinio.

El viernes 13 de febrero se producirá la proclamación provisional y el plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central se extenderá del 18 al 24 de febrero. Con todo, la proclamación definitiva tendrá lugar el 26 de febreiro.

CUATRO PROPUESTAS PARA EL FUTURO DE LA USC

Sobre sus motivaciones para presentarse a estas elecciones, las candidatas justifican su paso al frente basándose en su trayectoria y la necesidad de renovación, tal y como explicaron en entrevistas a Europa Press.

En concreto, Nogueira justifica su candidatura en la necesidad de "renovar" la institución frente al "continuismo" de los equipos anteriores, a quienes acusa de no haber preparado a la USC para los "tiempos complejos". Su hoja de ruta prioriza una reforma administrativa real hacia la telematización y la reestructuración del posgrado.

En contraposición, López Couso apuesta por una línea basada en su conocimiento en las "fortalezas actuales" de la USC, centrándose principalmente en la negociación del nuevo plan de financiación para 2026 y en la búsqueda de fondos alternativos ante el fin de los 'Next Generation'.

Mientras que la candidatura de Flores nace del "descontento" de parte de la comunidad universitaria con el actual modelo de gobernanza, al que reprocha la "pérdida de diálogo" y de "sentido de pertenencia".

Con todo, Rosa Crujeiras presenta un proyecto que define como "sólido y madurado", con el objetivo de diseñar un plan estratégico a largo plazo que consolide una universidad "inclusiva y feminista".

CESES Y EXCLUSIONES

Así, este jueves termina un proceso que no ha estado exento de polémica, cabe recordar que en el mes de diciembre la Comisión Electoral Central de la USC excluyó la candidatura de Alba Nogueira por "incumplir los requisitos establecidos", aunque ella denunció que se trataba de una cuestión "formalista".

A pesar de este comienzo, finalmente se aceptó su candidatura y Nogueira pasó a ser una de las cuatro candidatas a rectora de la USC. Por su parte, a comienzos de enero Maite Flores fue cesada por el actual rector, Antonio López, de sus funciones en la CIUG, un cese que Flores relacionó con su candidatura.

Sin embargo, fuentes del rectorado insistían en que se trataba de una situación "completamente normal", que calificaron de "higiene democrática" y "pensando en que todas debían tener las mismas herramientas".

En contraposición, Rosa Crujeiras fue la que tuvo que prescindir a principios de este mes de febrero de un miembro de su propia candidatura, en concreto del catedrático Luis Míguez Macho, después de que el sindicato estudiantil Fervenza y estudiantes de la USC se hicieran eco del contenido de un blog personal de Míguez.

Finalmente, la candidata María José López Couso ha sido acusado por sus compañeras de ser el "perfil continuista" de esta carrera por el rectorado --fue vicerrectora de Titulaciones y Captación Internacional en el mandato de Antonio López. De hecho, este mismo martes Nogueira apelaba a la comunidad universitaria para "emprender el camino de renovación o retroceder y apostar por el continuismo".