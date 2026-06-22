Más de un 30% de los gallegos estuvo expuesto en 2025 a contaminación que excede los nuevos límites de la Unión Europea

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 850.000 gallegos (alrededor de un 30%) estuvieron expuestos en 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.

Este es uno de los datos que recoge el informe sobre la calidad del aire en España de Ecologistas en Acción, con datos por comunidades autónomas. En el caso de Galicia, se analizaron los datos recogidos en 59 estaciones oficiales de medición de la calidad del aire instaladas en Galicia.

Según destacan, las áreas urbanas de A Coruña y Vigo incumplieron el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno que estará vigente en 2030.

Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial da Saúde (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población gallega.

Más concretamente, durante 2025, indican que la calidad del aire en Galicia mejoró con respecto a 2024 y los años anteriores a la Covid-19, con una reducción de los nieveles de partículas en suspensión

(PM10 y PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2) y un ligero repunte del ozono, con porcentajes de entre el 18% y el 45% de caída respecto de las medias del período 2012-2019.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo con los cuales, el aire contaminado afectó en 2025 al 32% de la población gallega.

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población gallega. Las partículas presentaron la peor situación en la ciudad de Ourense.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, PRIMERA CAUSA DE MUERTE

Las áreas urbanas de A Coruña e Vigo incumplieron el nuevo límite legal anual para 2030 del NO2. Apuntan también que debido a las características climáticas de Galicia (inestabilidad, altas precipitaciones y baja radiación), la formación de ozono es moderada.

Por contra, si se tiene en cuenta la normativa aún vigente, no hubo población que respirase aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación. Aunque matizan que los niveles de partículas PM10 y NO2 excedieron los límites aún vigentes en las tres estaciones de la autoridad portuaria de Vigo.

Ecologistas en Acción remarca que la contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Así, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron pramaturamente hasta 24.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 500 de ellas en Galicia.