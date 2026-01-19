Más de 32.600 personas participaron en el estudio gallego sobre la vacuna del virus sincitial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32.617 personas han participado hasta el momento en el estudio gallego sobre la vacuna del virus respiratorio sincitial (VRS), que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población.

El Gobierno gallego ha detallado en una nota de prensa que fueron reclutadas más de 8.000 personas del área sanitaria de A Coruña y Cee; casi 2.500 del área de Ferrol; más de 4.200 de Santiago de Compostela y Barbanza.

En Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos acudieron más de 5.100 personas; supera los 5.100 participantes Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; Vigo registró más de 3.200 participantes; y Pontevedra y O Salnés cerca de 4.400.

Por grupos de edad, participaron hasta ahora 1.690 personas de 18 a 40 años; 2.370 de 41 a 50; 5.753 de 51 a 60 anos; 13.277 de 61 a 70 anos; 6.743 de 71 a 80; 2.411 de 81 a 90 anos; y 373 mayores de 90.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Con respecto a la convocatoria extraordinaria de este fin de semana, 10.442 personas participaron en el estudio, realizado en los 14 hospitales públicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Durante las jornadas del sábado y el domingo, asistieron 2.124 personas al hospital de A Coruña; 173 al de Cee; 1.114 al de Ferrol; 267 al de A Mariña; 829 al de Lugo; 142 al de Monforte de Lemos.

Asimismo, participaron 95 personas en el de O Barco de Valdeorras; 788 en el de Ourense; 132 en el Verín; 1.427 en el de Vigo; 769 en el de Pontevedra; 437 en el de O Salnés; 504 en el de Barbanza; y 1.650 en el de Santiago de Compostela.

Por edades, fueron reclutadas 787 personas de 18 a 40 años; 1.341 de 41 a 50; 2.725 de 51 a 60; 3.349 de 61 a 70 años; 1.879 de 71 a 80; 337 de 81 a 90 años e 24 mayores de 90.

Además de la campaña extraordinaria de este fin de semana, las personas que quieran participar también podrán hacerlo acudiendo sin cita previa en los puntos habilitados en los hospitales. A mayores, hasta el 31 de enero, estarán activos los más de 130 centros de salud participantes.

¿CÓMO FUNCIONA EL ESTUDIO?

El objetivo principal del estudio Sincigal es determinar si la vacuna Abrysvo, ya autorizada y comercializada --aunque no forma parte del calendario de vacunación rutinario de adultos--, es capaz de reducir de manera significativa el riesgo de ingreso hospitalario asociado al VRS.

Aunque habitualmente se relaciona con la bronquiolitis en lactantes, el VRS también es responsable de cientos de hospitalizaciones anuales en personas adultas, especialmente en mayores y en pacientes con patologías crónicas, lo que puede derivar en neumonías graves o descompensar cuadros de insuficiencia cardíaca o EPOC.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria. Al tratarse de un ensayo clínico aleatorizado, cada persona voluntaria tendrá un 50% de posibilidades de recibir la vacuna y un 50% de formar parte del grupo control, que no recibe la dosis. La asignación se realiza al azar, una vez firmado el consentimiento informado.

No se requieren visitas de seguimiento posteriores. Tras la administración de la dosis o la asignación al grupo control, el equipo investigador realizará el seguimiento telemáticamente a través de la historia clínica electrónica y de los sistemas de vigilancia epidemiológica hasta mayo de 2028.