Más de 3.600 personas caminan en A Coruña en solidaridad con la Asociación Española Contra el Cáncer

Marcha solidaria contra el cáncer en A Coruña - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.600 personas han participado este domingo, 24 de mayo, en la andaina solidaria 'A Coruña En Marcha Contra o Cancro' de la Asociación Española Contra el Cáncer. El recorrido de cinco kilómetros ha transcurrido por O Parrote, el Paseo Marítimo y el entorno del Club del Mar de San Amaro.

Tal y como ha trasladado la entidad en una nota de prensa, la caminata ha partido de la zona de Puerta Real, en la Marina, a las 10.00 horas. Los asistentes, uniformados de verde, han recorrido A Coruña al ritmo de la música.

Cada uno de ellos ha podido personalizar su dorsal, dedicando sus pasos a un familiar, amigo o enviando mensajes de apoyo a la investigación oncológica.

Además, la jornada ha contado con reparto de regalos entre los asistentes y la apertura de una zona de juegos pensada para los más pequeños. Al finalizar, el escenario ha acogido una sesión de salsation de la mano de Termaria.

"Cada año esta andaina vuelve a demostrar la implicación de los coruñeses frente al cáncer. Hoy hemos visto a miles de personas caminando juntas, muchas de ellas portando en su dorsal una dedicatoria con un nombre, un recuerdo o un mensaje de esperanza, lo que refleja hasta qué punto esta causa forma parte de la vida de todos" ha destacado el presidente de la Junta Provincial de la entidad en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito.