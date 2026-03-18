Más de 40 estudiantes y profesores de la UIE retirarán este viernes residuos marinos en la playa de Ventín, en Muros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de cuarenta estudiantes y profesores de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) participarán este viernes en la playa de Ventín, en la localidad coruñesa de Muros, en una limpieza de residuos marinos organizada por Afundación en el marco del programa PLANCTON.

Según ha recordado Afundación en una nota de prensa, más allá de la propia limpieza en sí, la participación de la comunidad educativa a través de los campus de Vigo y A Coruña de la UIE constituye un "elemento clave" de esta iniciativa.

"La implicación conjunta de profesorado y alumnado

no solo contribuye a la mejora y cuidado del entorno litoral, sino que también refuerza los lazos de unión, cooperación y aprendizaje compartido entre los diferentes campus, promoviendo valores de responsabilidad ambiental y participación activa", ha subrayado.

La actividad contará con la colaboración del Ayuntamiento de Muros, que será quien se haga cargo de la gestión final de todos los residuos retirados de las playas durante la jornada.