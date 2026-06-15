Más de 60.000 personas conocen cada temporada la Ribeira Sacra desde las rutas fluviales de la Diputación de Lugo

Archivo - Una de las embarcaciones que cubren las dos rutas fluviales de la Diputación de Lugo para descubrir la Ribeira Sacra - DIPUTACIÓN DE LUGO - Archivo

LUGO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante 10 meses al año, de marzo a diciembre, es posible conocer la Ribeira Sacra, uno de los paisajes más emblemáticos de Galicia, navegando por los ríos Miño y Sil gracias a las dos rutas fluviales que opera la Diputación de Lugo, una opción que cada temporada emplean más de 60.000 personas para descubrir un territorio que aúna naturaleza, historia monástica y vino.

La Diputación de Lugo destaca que estas rutas fluviales se han consolidado como "una de las experiencias más demandadas de Galicia", así como "una herramienta clave" para promocionar un territorio que aspira a convertirse en el quinto bien material que en Galicia cuenta con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Estos itinerarios fluviales ganan visitantes año tras año y solo durante la pasada Semana Santa, más de 2.400 personas participaron en las rutas operadas por la Diputación de Lugo mediante tres embarcaciones.

"Lo que comenzó hace más de dos décadas como una apuesta pionera de la institución provincial para poner en valor los recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales de la Ribeira Sacra, se convirtió en uno de los principales referentes turísticos de la provincia y de toda Galicia", destaca el ente provincial.

TRES EMBARCACIONES, DOS RUTAS

Desde Ponte do Sil, en el municipio de Monforte de Lemos, el catamarán 'Mencía' y el monocasco 'Canón do Sil' atraviesan la garganta profunda excavada por el río hasta el entorno del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil.

Este recorrido fluvial, que incluye el servicio de visita guiada, permite atravesar el tramo de mayor verticalidad del desfiladero, entender la 'viticultura heroica', visitar bodegas, miradores e iglesias románicas o conocer la tradicional alfarería de Gundivós.

Por su parte, desde Belesar, el catamarán 'Pelegrín' realiza la ruta de 'Cabo do Mundo', que ofrece la oportunidad de contemplar desde el río uno de los meandros más conocidos y fotografiados de la provincia y navegando sobre aldeas sumergidas tras la construcción del embalse de Os Peares.

También con servicio de visita guiada, desde la embarcación de esta ruta se pueden observar en ambas márgenes del río frondosas masas de bosques, vides cultivadas en terrazas que escalan el cañón, así como iglesias románicas o la Playa de A Cova, en el municipio lucense de O Saviñao.

"Mucho antes de que la comarca se consolidase como uno de los destinos más reconocidos del noroeste peninsular y antes de que su candidatura a Patrimonio da Humanidad ocupase un lugar destacado en la agenda internacional, la Diputación ya apostaba por mostrar este territorio desde su perspectiva más privilegiada: la de sus ríos", reivindica el organismo cogobernado por socialistas y nacionalistas.

CONDICIONES

La información sobre los horarios e itinerarios de las dos rutas fluviales puede consultarse en el teléfono 982 26 01 96 o en la web www.rutasembalses.es, donde también pueden adquirirse billetes a 9 euros en tarifa ordinaria, que se reduce a 5 euros para jóvenes, estudiantes, jubilados, desempleados, familias numerosas y personas con discapacidad.

Mientras que los menores de 4 años de edad no pagan, para grupos de más de 30 personas el precio baja a 7 euros o 4 euros si se tiene derecho a un descuento de tarifa reducida.

También es posible reservar el barco completo, siempre que no exista ninguna reserva previa para el viaje solicitado, pagando la totalidad de las plazas que en ese momento estuviesen abiertas al público en la embarcación deseada.