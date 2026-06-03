Más de 7.800 personas atendidas en más de 50.000 intervenciones de Cáritas Diocesanas de Ourense en 2025

Cáritas Diocesanas de Ourense presenta su Memoria de Actividad 2025 - EUROPA PRESS

OURENSE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesanas de Ourense ha presentado su Memoria de Actividad 2025 en la que se recogen cerca de 7.843 personas atendidas en la provincia en 50.681 intervenciones realizadas durante todo el pasado año.

Así lo ha trasladado su directora, María Tabarés, este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Obispado de Ourense, acompañada del delegado de Cáritas de Ourense, José Ángel Feijóo. "Es un momento de rendición de cuentas y un ejercicio de gratitud y transparencia", ha señalado.

En este sentido, el organismo ha puesto el foco, entre otras cosas, en el problema de la vivienda, cuyo precio ha experimentado un aumento del 32% desde 2018 --según un informe de la Fundación FOESSA--, subrayando que Cáritas Diocesanas ha atendido en 2025 a un total de 91 personas en la provincia de Ourense --a través de la Red de Viviendas de Acogida en el Proyecto Luscofusco--, de las cuales 65 fueron acogidas en residencia, siendo 23 de estas menores.

ACOGIDA Y VIVIENDA

"Si una familia no tienen techo es muy difícil que se reconstruya, ya que todo lo que guía sus actos es intentar buscar en dónde dormir. Si entran en la red de viviendas se suprime ese factor, y pueden dedicarse a reorganizar su vida, buscar trabajo y escolarizar a sus hijos", ha destacado María Tabarés.

Así, la entidad ha ofrecido orientación y apoyo a unas 2.941 personas por importe total de más de 100.000 euros, siendo destinada la mayor partida a apoyo alquiler, con casi 50.000 euros destinados a más de 180 familias.

COMEDOR SOCIAL Y EMPLEO

Asimismo, Tabarés ha señalado que también el modelo de intervención de Comedor social del organismo ha experimentado un cambio, ante un aumento de los servicios presenciales, frente al servicio para llevar. "Esto refleja una mayor presencia de personas en situación de calle o en exclusión severa", han añadido.

En concreto, Cáritas Diocesanas ha prestado en 2025 un total de 92.674 servicios a 1.031 personas, incluyendo comidas, desayunos y cenas presenciales y no presenciales, así como 556 acompañamientos psicológicos y servicios complementarios como ducha, lavandería o peluquería, y ha contado con 837 personas beneficiarias del servicio de donación de ropa, con casi 500 tarjetas solidarias emitidas que suman un importe total de más de 17.000 euros.

En esta línea, un total de 16 personas sin hogar han conseguido empleo en 2025 y 81 han sido acompañadas por la institución en la búsqueda de una vivienda estable, a través de Centro de Transición a la Vida Autónoma, que durante dicho año acogió a 26 personas.

Además, la entidad ha aprovechado para agradecer a las 61 empresas de la provincia de diversos sectores --entre ellos, hostelería, atención sociosanitaria, limpieza o construcción-- que han "abierto sus puertas" a cerca de 167 personas --68 mujeres y 99 hombres-- para acceder a un puesto de trabajo.

Todo ello, según ha informado María Tabarés, a través del Proyecto Empleo, que ha gestionado en 2025 169 ofertas, contactando con más de 100 empresas y ofreciendo acciones formativas para "mejorar la empleabilidad" a casi 600 personas.

GRUPOS VULNERABLES

Asimismo, la entidad ha destacado las 261 mujeres atendidas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo contextos de prostitución o trata de seres humanos, así como cerca de 161 personas en situación de privación de libertad que han contado con el apoyo de la institución para cubrir necesidades como alojamiento, alimentación, higiene o gastos farmacéuticos.

En esta línea, la directora ha informado de las casi 170 personas mayores, de las cuales el 86% son mujeres, que han sido atendidas en la provincia, "una de las más envejecidas de España", en acciones de apoyo y orientación, así como de ocio y envejecimiento activo. "El objetivo no es solo que las personas estén acompañadas, sino que estén bien", han subrayado.

En 2025, la institución ha realizado, además, un total de 2.422 intervenciones con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, incluyendo entre estas atención a la educación familiar, ámbito escolar y salud del menor.

VOLUNTARIOS Y ECONOMÍA

En este sentido, el organismo ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía ourensana para solicitar "aumentar recursos" y que "la gente done", ante gastos que han superado los ingresos en 2025.

Concretamente, la institución ha recibido un total de 3,1 millones de euros, procedementes principalmente de la Administración pública --tal y como han explicado--, así como de donativos y legados y entidades privadas, contanto un total de 3,2 millones de euros de gastos "destinados íntegramente a los programas sociales".

Así, los representantes han recalcado que los 122.195 euros de diferencia han sido asumidos "con fondos propios y reservas" y han recalcado que "las necesidades son cada vez más importantes. "De reservas podemos tirar un año o dos, salvo que la situación mejore muchísimo y desaparezcan los problemas, las necesidades de Cáritas crecerán a medida que crezcan las necesidades de la sociedad ourensana", ha subrayado Tabarés.

A renglón seguido, ha agradecido a los 380 voluntarios que han participado en los proyectos de la entidad, destacando entre estos a los 76 menores de 20 años, entre Cáritas Diocesanas y Cáritas Parroquiales, destacando la parroquia de O Carballiño como "la más activa", con casi 800 personas atendidas.