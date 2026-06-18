Más del 92% de las familias gallegas apoya que se regule el uso de la tecnología en la educación

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director del IGE, Juan Carlos Reboredo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 92,2% de las familias con hijos e hijas escolarizados en Galicia considera importante que exista una ley que regule el empleo de la tecnología en la enseñanza. Así lo recoge la encuesta Digitalización del sistema educativo en Galicia, realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a petición de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

En concreto, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el director del IGE, Juan Carlos Reboredo, han presentado este jueves en Santiago los resultados de este sondeo, cuyo objetivo era conocer la opinión de las familias en el proceso de elaboración de la futura Ley de educación digital de Galicia.

En este contexto, la encuesta también evalúa cuestiones como la valoración del modelo de enseñanza híbrida, el uso de las plataformas educativas o la restricción de los móviles en los centros de enseñanza, entre otros.

Respecto al uso de las redes sociales, el 93% de las familias encuestadas estima acertado establecer restricciones en el acceso a los menores de 16 años. De hecho, el 51,3% de las familias usa mecanismos de control parental de forma habitual, especialmente en la ESO (62,6%) y Primaria (61,2%).

"Con la Ley de educación digital queremos ir más allá, elaborando un texto amplio que recoge todo tipo de circunstancias que se pueden dar en el uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las aulas, desde el derecho a la desconexión digital hasta la posibilidad de hacer exámenes virtuales, pasando por la protección de datos", ha contextualizado el conselleiro.

En este sentido, ha anunciado que la Consellería de Educación está completando los últimos trámites para llevar la Ley de educación digital a la reunión semanal del Gobierno gallego este mes y darle así traslado al Parlamento.

APUESTA POR UN MODELO HÍBRIDO

Según ha desgranado el director del IGE, el 86,6% de las familias gallegas apuesta por un modelo híbrido en las aulas, es decir, combinando los recursos digitales y tradicionales.

La valoración de las familias respecto a la integración de las tecnologías en el modelo pedagógico es mayoritariamente positiva y, de hecho, el 73,1% considera que las actividades digitales están bien integradas con el resto de las tareas y el 73,3% valora positivamente el uso que hace el profesorado de estas herramientas para contribuir al proceso de aprendizaje.

Asimismo, el 65% de las familias considera que las iniciativas de digitalización educativa están teniendo una repercusión positiva en la competencia digital del alumnado.

De este modo, más del 75% percibe que sus hijos saben manejar las plataformas de los centros, tienen autonomía en el uso de herramientas básicas o saben organizar las tareas digitales. La valoración desciende hasta el 64% cuando se trata de la busca de información fiable en Internet y del uso seguro de la tecnología.

La principal demanda de las familias tiene que ver con una necesidad formativa en el uso educativo de las tecnologías y la formación en seguridad (63,1%). Otras demandas incluyen la formación a las familias (32,4%), mayor orientación al profesorado (26,9%) y una normativa más clara sobre el uso del móvil (23,5%).

DESCONEXIÓN DIGITAL

En cuanto al uso concreto de las tecnologías, las familias perciben que es habitual, con una intensidad que aumenta a medida que avanza el nivel educativo, de tal forma que el 64,9% del alumnado gallego utiliza las tecnologías digitales en el centro educativo de forma frecuente o muy frecuente.

Esta tendencia es más elevada en Formación Profesional (79%), Bachillerato (78,5%) y ESO (78,5%), mientras que en infantil baja hasta el 30,6%. En este sentido, el 63,3% del alumnado gallego utiliza de forma habitual plataformas digitales educativas del centro.

Entre aquellos alumnos que utilizan plataformas digitales (80,9%), los usos más frecuentes son la comunicación entre profesorado y alumnado (69,6%), el envío y entrega de tareas (68,3%) y la evaluación (64,8%).

Con todo, las familias piensan que se puede mejorar el tiempo dedicado a estas tareas y, en concreto, el 51,5% considera acertado el tiempo que el alumnado dedica a las tareas, mientras que un 30,1% lo percibe excesivo.

En cuanto a la comunicación digital entre las familias y los centros, el 98,4% de las familias emplea aplicaciones como AbalarMobil. La valoración de estas herramientas es muy positiva: para el 92,3% de las personas son bastante o muy útiles; el 91,6% no tienen dificultades para emplearlas; el 90,8% no considera excesivo el número de mensajes o notificaciones que recibe, y el 87,9% señala que mejoran la rapidez con la que reciben información del centro.

Además de las preguntas sobre educación digital, se incorporaron preguntas de contexto, entre ellas el uso doméstico de las nuevas tecnologías. Los datos indican que los hogares del alumnado presentan un alto nivel de acceso y equipamiento digital, con acceso a internet en el 99,3% de los casos.

El 83,1% dispone de algún dispositivo electrónico para uso escolar, en relación con las competencias digitales de las familias para apoyar a sus hijos, el 86,9% declara disponer de un nivel aceptable.

Con todo, la encuesta se realizó de forma telefónica a un total de 1.108 personas con algún hijo matriculado en enseñanzas no superiores en Galicia (excluyendo estudios universitarios y FP superior) entre el 13 y el 30 de marzo. Se tuvo en cuenta la distribución territorial, el tamaño del municipio de residencia y se aplicaron cuotas de nivel de enseñanzas de los hijos.