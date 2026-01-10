Más de mil personas se manifiestan en Santiago contra el "imperialismo yanqui" y por "la paz y soberanía" de Venezuela

Manifestantes contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la Praza das Praterías de Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas se han manifestado este sábado, 10 de enero, en Santiago de Compostela contra el "imperialismo yanqui" y por la "paz y soberanía" de Venezuela. Una cita que ha llegado tras los ataques perpetuados por Estados Unidos al país Latinoamericano el sábado pasado, que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La concentración, convocada por La Asociación Galego-bolivariana Hugo Chávez (Agabo) fue secundada por sindicatos, asociaciones y formaciones políticas. En palabras de su presidenta, Ana Mosquera, "esto no va solo de Maduro ni del pueblo de Venezuela, sino de la paz del mundo".

"Estamos dejando de lado las normas que nos pusimos como humanidad para convivir y está imperando a ley de más fuerte. Tenemos que pedir a nuestros gobernantes que sean firmes en esto y que se vuelva de nuevo a acatar la normativa internacional y a respetar la soberanía de los pueblos", ha reivindicado.

En esta línea, el cónsul de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, ha señalado a los medios de comunicación que la agresión estadounidense es "condenable" en todo el mundo y que Venezuela es "un país pacífico que nunca promovió ni participó en agresiones a ningún Estado". "Estamos contra el imperialismo, estamos contra el fascismo y condenamos enérgicamente estas actitudes", ha enfatizado.

La marcha salió de la Alameda a las 12.00 horas en una jornada soleada en la que participaron más de mil asistentes. Durante el recorrido, portaron pancartas y banderas, al grito de 'Venezuela vencerá'; 'El imperialismo es terrorismo', y 'Los yanquis asesinan, Europa patrocina', entre otras consignas.

Tras rodear la Praza de Galicia por completo, los manifestantes recorrieron las calles del casco histórico de la capital gallega hasta llegar la Praza das Praterías, donde se realizó la lectura de un manifiesto.

"LIBERACIÓN INMEDIATA Y CONDENA UNÁNIME"

La presidenta de Agabo ha comenzado su intervención denunciando que este ataque inicia una nueva época en la que de forma "grosera" Estados Unidos pretende "ejercer el imperialismo" sin "guardar siquiera las formas".

"Es hora de denunciar con firmeza estas practicas imperialistas y solidarizarnos con el pueblo venezolano. Pero también con el conjunto de los pueblos de América Latina que viven bloqueados por los Estados Unidos de América, algunos desde hace décadas como Cuba. Y otros que sufren amenazas como Colombia o México", ha proclamado.

Por todo ello, en el manifiesto demandan la "liberación inmediata y segura" del presidente Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores; el "cese total" de la agresión militar imperialista y el "respeto absoluto" a la integridad territorial de Venezuela.

También, solicitan a la comunidad internacional que "actúe con firmeza y condene de forma unánime" esta violación y trabaje para restaurar la legitimidad basada en el Derecho y la soberanía popular y el "cese inmediato de ingerencias" en el resto de naciones.

"Esto no es solo sobre Nicolás Maduro. Esto es sobre si aceptamos la aplicación de la ley del más fuerte, de la fuerza bruta imponiéndose sobre las reglas mínimas de convivencia de los pueblos y en el marco de la normativa internacional", enfatizó Mosquera.

Asimismo, han insistido en la legitimidad de Maduro como presidente y han mostrado su apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que "con dolor asumió esta misión", en el marco de la Constitución venezolana.

APOYO POLÍTICO

La concentración ha contado con respaldo político del BNG, representado por el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego y la coordinadora de Relacións Internacionais del BNG, Ana Miranda; y Esquerda Unida, con su coordinador nacional, Lino Costas.

En este contexto, Miranda ha remarcado ante los medios de comunicación el "rotundo y enérgico rechazo" de su formación a la agresión militar sobre Venezuela y a la "vulneración del derecho internacional". Asimismo, ha alertado de que una agresión como esta "puede producirse en cualquier lugar del mundo"

"Nadie está seguro en el mundo con Trump, está actuando como un matón, rompiendo las normas multilaterales de las Naciones Unidas y fundamentalmente cuestionando el derecho internacional en un momento en el que nadie es ajeno a lo que puede pasar", ha insistido.

Con todo, ha concluido que "o se opta por el derecho a la selva o por el derecho internacional", y ha recordado que el BNG es una organización "pacifista, que defiende el multilateralismo, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos".

SEGUNDA CONCENTRACIÓN

Esta es la segunda manifestación convocada por Agabo, después de que el pasado sábado, 3 de enero, se concentrasen alrededor de 400 personas frente al Consulado de Venezuela en Vigo, horas después del ataque. La convocatoria fue secundada por BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG.

Durante la cita, se realizó la lectura de un manifiesto, con el objetivo de "sumar la voz de todas las personas indignadas por el ataque brutal" cometido por las fuerzas militares estadounidenses con "violencia y el secuestro del presidente".