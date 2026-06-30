Mavieira y Producciones Lito siguen entre los principales morosos de Galicia, mientras Mario Conde reduce deuda

Archivo - El abogado, empresario, político y expresidente de Banesto, Mario Conde, durante la apertura de la décima edición de los Foros Debate, que organizan el Grupo Voar y la Fundación Sargadelos, en el Hotel Voar de Ribadeo, a 10 de enero de 2025, en - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mavieira (32,2 millones), grupo heredero de sociedades de la desaparecida inmobiliaria Mahía; Biocarburantes de Galicia (15,6 millones) y Producciones Artísticas Lito (15,6 millones) --que era del fallecido 'rey de las orquestas' Lito-- se mantienen como los principales morosos de Galicia en la decimotercera lista 'negra' de Hacienda publicada este martes, con datos a cierre de 2025.

Mientras, nombres propios como el exbanquero de origen gallego Mario Conde reduce su deuda a la mitad, hasta 1,9 millones de euros (eran 3,8 millones un año antes).

Otros grandes deudores en la comunidad gallegas son: Mopavi (13,1 millones); Ferrotec Aceros y Ferrallas (9,9 millones); Epaat SL (7,9 millones); Clesa (6,6 millones); Gallega de Molienda de Clinker (6,3 millones); Costaverde Proyectos Inmobiliarios (5,7 millones); Martinsa-Fadesa (se reduce a 4,8 millones); Ceres Gestión Empresarial (4,6 millones); Transportes Martínez Souto (4,5 millones); Louropark Inversiones (3,9 millones)

Algunos ejemplos de la comunidad de los que salen de la lista de la Agencia Tributaria respecto al año pasado son Energal Distribuidor de Biocarburantes, Reveva Inversiones y Biogal Centro Energético.

Entre otros, la lista de deudores gallegos por encima de los dos millones continúa con: Inalcuba (4 millones); Covadonga Desarrollos Inmobiliarios (3,5 millones); Carburantes Noroeste (3,5 millones); Vialmar Galicia (3,3 millones); Cinur Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios (3,3 millones); Confecciones Deus (3,3 millones); Acantilados Paradise (3,2 millones); Costrucciones Dafon (3,2 millones).

También están señalados por la Agencia Tributaria en relación con Galicia: Aparcamientos Larga Estancia (3,1 millones); Grupo Espavene (2,8 millones); Inversiones inmobiliarias Marvil (2,8 millones); Inmonuar (2,4 millones); Costura Invisible (2,4 millones); Inmobiliaria Residencial Parque Ronda (2,3 millones), Disgauto (2 millones) y Construcciones Clelia (2 millones), entre otros.

Igualmente, más abajo en la lista se encuentran nombres como Editorial Compostela SA (1,2 millones de euros), que era titular de la cabecera santiaguesa 'El Correo Gallego'. El juzgado de lo mercantil número 2 de A Coruña resolvió la venta al Grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros.

Entre otros deudores con relación con Galicia figuran nombres como Autos Lobelle, que incrementa ligeramente su cuantía (de 811.470 euros a 971.543 euros) y Construcciones La Rosaleda, que la reduce (de 625.497 euros a 613.150 euros).

DATOS DE MOROSOS EN ESPAÑA

En lo tocante a datos a nivel de España, la cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega (María Paz Campos Trigo), que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne (Norberto Ortiz Osborne), que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Por el contrario, abandonan la lista Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noós, que figuraba con una deuda de 940.000 euros en el listado anterior, así como el Real Jaén (que tenía una deuda de 1,2 millones), el empresario Rafael Gómez Sánchez, apodado 'Sandokán' (adeudaba 3,2 millones), Spanair (con 7,1 millones) o Viajes Iberia (con 8 millones).

SIGUEN CÉSAR VIDAL Y LA EMPRESA DE JOSÉ LUIS MORENO

Entre los que siguen en la lista y además han elevado su deuda en más de 100.000 euros, figuran junto con Isabel Pantoja, la empresa Desguaces la Torre, del empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que adeuda 625.000 euros más, hasta un total de 4,3 millones de euros.

También permanece en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,1 millones de euros; el exjugador del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona Arda Turan, que adeuda de 1,2 millones de euros, el exbanquero Mario Conde (1,9 millones de euros) y la empresa de José Luis Moreno, Kulteperalia, con 781.000 euros.

El hermano del presidente del Mercadona Francisco Roig, expresidente del Valencia Club de Fútbol, ha abandonado la lista de morosos, pero no el grupo del que es propietario, Roig Grupo Corporativo, que adeuda 7,85 millones de euros a Hacienda.

En el listado aparecen varios club deportivos, como la Unión Deportiva Salamanca, que se mantiene con una deuda de 13,4 millones; y el Club de Fútbol Intercity S.A.D., con sede en Alicante, único club deportivo en España que cotiza en Bolsa.

En el ámbito turístico, el grupo Pullmantur sigue apareciendo en la lista de morosos con distintas sociedades, con una deuda conjunta de más de 12 millones de euros.

CONTINÚAN JOAN GASPART Y EL ARISTÓCRATA LUIS MEDINA

Por su parte, el hotelero y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart permanece en la lista de morosos, con una deuda de 993.154 euros, ligeramente inferior a la del anterior listado.

También siguen apareciendo en la lista de morosos el empresario Ángel de Cabo, conocido por su implicación en la liquidación de Viajes Marsans y el Grupo Nueva Rumasa, con la misma deuda (10,73 millones), y el aristócrata Luis Medina, hijo de Naty Abascal, con una deuda de 640.802 euros, la misma que en el anterior listado.

Siguen figurando en la lista otro año más Teresa Maldonado Taillefer y su marido, Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos, que siguen debiendo a Hacienda 15,6 millones de euros y 15,5 millones de euros, respectivamente.

LAS PERSONAS FÍSICAS CON MÁS DEUDA

No obstante, las personas que más deben al fisco son Ramón y Agustín Olivares Garrigos, con 36,8 millones de euros cada uno, y el empresario dominicano Addy Núñez Beltre, con 23,8 millones de euros, un poco más que el año pasado.

Destaca también el Aeropuerto de Ciudad Real, con una deuda de 6,66 millones (superior a la del año pasado); Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que mantiene su deuda de 938.447 euros, o la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que debe 86,3 millones.