Médicos de Atención Primaria reclaman un "nuevo sistema de gestión de la demanda" para acabar con la "sobrecarga brutal"

Reivindican "agendas bien hechas y gestionadas" porque no paran "de ver gente" en las consultas y piden que "se cubran los puestos que hagan falta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos de Atención Primaria reclaman al Servizo Galego de Saúde (Sergas) un "nuevo sistema de gestión de la demanda" en los centros de salud con el objetivo de terminar con la "sobrecarga brutal", a la que atribuyen un posible "retraso en citas" en algunos casos.

En declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria (Agamfec), y médico en un centro de salud de Santiago de Compostela, Jesús Sueiro, ha comentado que, por ejemplo según los últimos datos que le ha pasado la gerencia compostelana, "las consultas en Atención Primaria aumentaron y la presión en urgencias ha disminuido".

Al respecto, ha insistido en que en centros de salud se encuentran "saturados" debido a la "sobrecarga" de trabajo al no cubrirse ausencias de profesionales tanto por bajas como por vacaciones. "Estamos reventados. No paramos de ver gente", ha subrayado el doctor Sueiro, que ha matizado que realizan tanto atención presencial como telefónica.

Por ello, defiende la necesidad de "más recursos" en el ámbito administrativo de los centros de Atención Primaria "si cuesta conseguir cita por teléfono" para recibir asistencia. "Queremos tener agendas bien hechas y gestionadas", reivindica Sueiro, que pide que "el paciente sea visto por quien tiene que ser visto", para recordar que "no siempre" debe ser un médico.

"Si hay gente con agendas llenas y tardan en dar cita, hay que estudiar y tomar medidas correctoras para ese centro", ha sostenido Sueiro. Al respecto, ha incidido en que si en un centro de salud con siete médicos, como ha ocurrido en Vigo y en otras localidades, "faltan tres o cuatro médicos, hacen el trabajo tres; así cómo quieren que no haya lista de espera".

Por ello, defiende un "nuevo sistema de gestión de la demanda con buenas herramientas administrativas" y que "cada uno asuma" su papel, en relación a que los pacientes sean derivados al médico, personal de enfermería, matrona u otro en función de la asistencia que necesite. "Que no sea barra libre y todo para el médico", matiza, para exigir que se "organice bien la gestión de la demanda".

"ESTAMOS PEOR QUE NUNCA"

En esta línea, el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en la Comunidad gallega (SEMG Galicia), Carlos Bastida, ha manifestado a Europa Press el enfado de los profesionales de Atención Primaria por la falta de medios prometida por la Administración sanitaria.

"Faltan medios y no los ponen", ha lamentado el doctor Bastida, que asegura que los médicos de Primaria se encuentran "sobrecargados" y "olvidados". "Estamos peor que nunca", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que "cómo no va a haber retraso en citas porque hay sobrecarga brutal". Al respecto de la asistencia, el doctor Bastida ha recalcado que "jamás han estado los centros de salud cerrados" y "quien necesita ser valorado se le cita".

Sobre las necesidades en Atención Primaria, el presidente de SEMG Galicia reclama que "se reconozca" el trabajo de los profesionales. "No paramos de ver gente", ha aseverado.

A ello añade la petición de más medios. "Basta de palabrería, queremos hechos, que esos médicos recién formados en Atención Primaria no se marchen a otros niveles", ha comentado, para lamentar que en su centro de salud los tres residentes que acabaron su formación "se van al 061 y urgencias y no se quedan en Primaria".

En este sentido, reclama "que se cubran los puestos que hagan falta" y se "haga algo ya" para que los médicos formados en Galicia "no se vayan" a países como Portugal, Reino Unido o Suecia, y se queden en Atención Primaria.

Para Bastida "no se percibe esa mejora" comprometida por el Sergas en el nivel asistencial que representa la puerta de entrada del sistema sanitario. "Nos encontramos peor, más solos, más abandonados y más sobresaturados", ha sentenciado. "No se nos puede pedir más. Damos todo y caso nos echan la culpa. No podemos más", ha concluido.