Medio Ambiente cifra en 9 las reses muertas diariamente a causa del lobo y niega que esté "en peligro de extinción"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Cerdedo-Cotobade, a 14 de enero de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha situado en nueve los ataques diarios de lobos a animales con resultado de muerte y sostiene que esta estadística ha ido en aumento desde el 2021, año en el que se incluyó a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

La responsable autonómica, en declaraciones a los medios, se ha apoyado en estos datos para reclamar al Gobierno central una conferencia sectorial en la que se aborde un informe sexenal que, según Vázquez, debía haberse remitido en julio a Bruselas. "El concepto que tienen en Europa es que en España el lobo está en peligro de extinción. Y eso no es verdad", ha expuesto.

Según las cifras detalladas por la conselleira en Cerdedo-Cotobade --donde ha visitado una explotación de caballos--, en los últimos dos años (2024 y 2025) se registró una media de 2.019 avisos por ataques de esta especie, lo que supone un incremento del 72% en relación con los 1.174 del año 2021.

En el caso de los caballos, las muertes se incrementaron en un 83%, de modo que se pasó de una media de 300 anuales a 587; y, en el de las reses, el aumento fue de una media de 2.050 en 2021 a 3.168 en los últimos dos años, lo que implica una subida del 55%.

"Son nueve ataques diarios con resultado de muerte. Hay otros ataques donde no se da constatado o simplemente desaparece la cría en sí", ha explicado Vázquez.

Así ha justificado distintas órdenes de ayudas que suman casi 2 millones de euros y que todavía se pueden solicitar. Una de ellas está destinada a la prevención --a través de la instalación de vallados fijos, pastores eléctricos y cercas móviles de malla electrificada, entre otros--; y la otra está dirigida a compensar los daños causados.

Vázquez ubica el problema en que, una vez mueren estos animales, "no hay donde comprar esas vacas o esos caballos". "Por tanto, estaremos durante mucho tiempo sin poder reproducirlos. Eso es economía, biodiversidad y no tener desbroce natural", ha lamentado.

"NO SOMOS ASESINOS DEL TERRITORIO"

"Lobo sí, pero lobos con control", ha reclamado. En esta línea, la titular de Medio Ambiente ha defendido que se realice una "gestión" del lobo: "Ellos [los ganaderos] y yo, como conselleira de Medio Ambiente, no somos asesinos del territorio".

"No queremos que desaparezca el lobo, pero queremos hacer una gestión de él. Si no lo hacemos, dentro de unos años la gente de la ciudad no va a poder disfrutar de nuestros montes porque acabarán siendo selvas", ha continuado.

A continuación, ha censurado la inclusión del lobo en el Lespre, lo que para ella responde a una decisión "ideológica", y ha demandado al Gobierno central una conferencia sectorial. "Nos tiene que ver la cara y tiene que ver los estudios", ha exigido.

A esta demanda ha añadido otras dos: "Que se nos paque lo que se nos debe, que son 12 millones de euros; y que prime la sensatez". La partida millonaria que reclama corresponden a fondos para compensar los daños del lobo y que, según la Xunta, el Estado "debe a Galicia".