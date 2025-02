Medio centenar de refugiados protestan en la calle por la expulsión de dos migrantes del centro de Monterroso (Lugo)

Ven una "represalia injusta" en una expulsión que el delegado del Gobierno explica por el incumplimiento de las normas de convivencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de refugiados abandonaron el centro en el que permanecen acogidos en Monterroso (Lugo) y salieron a la calle a última hora de este lunes para solidarizarse con dos de sus compañeros migrantes que fueron expulsados por la ONG Rescate, organización que gestiona el dispositivo.

Según ha explicado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en declaraciones a los medios este martes, la expulsión se debe al incumplimiento de una serie de normas internas, "de convivencia".

"Creo que en este momento hay absoluta tranquilidad. Este tipo de cosas siempre suelen pasar cuando hay muchas personas conviviendo. Por tanto, creo que no hay ningún tipo de problema en este momento. Es una aplicación justa de las normas de convivencia", ha asegurado.

Respecto a la alternativa habitacional, el delegado ha recordado que se trata de una acogida y, por tanto, "gozan de absoluta libertad deambulatoria". "No están detenidos, ni mucho menos", ha señalado.

EXPULSIÓN "INJUSTA" Y "REPRESALIA"

Sin embargo, los jóvenes consideran la expulsión "injusta" y una "represalia" por la protesta que llevaron a cabo la semana pasada, cuando se encerraron el hotel en el que residen durante varias horas para denunciar el "maltrato" que sufrían.

En aquel momento, el Gobierno envió a un representante para que mediase en el conflicto, que el propio delegado del Gobierno aseguró que se había resuelto y que se debía a "problemas de convivencia".

Una semana después, los dos migrantes expulsados han sido acogidos en un local por vecinos del municipio, mientras que los demás refugiados que habían salido con sus cosas del centro en solidaridad con sus compañeros han vuelto al hotel por mediación de los propios expulsados.

Dijibril, uno de los expulsados y portavoz en las protestas, ha explicado cómo se produjo la expulsión, denunciando que cuando volvieron del curso de formación al que acuden en Lugo ya les dijeron que no podían pasar.

Relata que la ONG les culpa de las protestas de la semana pasada, y de ahí la expulsión. "Nos dijeron que por ese motivo no podíamos estar en el centro", afirma.

Ha agradecido además el apoyo y cariño de los vecinos, que se han solidarizado con ellos desde el principio, y que intentaron mediar con la ONG este lunes tras la expulsión. "Estuvieron ahí fuera con nosotros, bajo la lluvia", ha señalado.

Respecto a las reuniones de la semana pasada, lamentan que el representante se haya centrado en los portavoces para "solucionar" el problema, ofreciéndoles dinero para marcharse del centro, y no en "soluciones de verdad", con el centenar de refugiados.

Entre sus reclamaciones están la falta de asistencia sanitaria y de comida. Como ejemplo de esto, Dijibril cuenta que el responsable de la formación de Lugo ha ido en diversas ocasiones a comprarles comida porque van a los cursos sin comer. "Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el trabajo de la ONG?", inquiere.

Aunque insiste en que ellos no han llevado a cabo ninguna agresión ni acto de violencia, acepta que no puedan volver al centro, pero sí pide que les faciliten algún tipo de asesoramiento para seguir pendientes de sus solicitudes de asilo. "Porque si no fuera por la gente de Monterroso, no sabríamos qué hacer", comenta.

Desde el inicio del conflicto, la ONG no ha querido hacer declaraciones.