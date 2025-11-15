Medio centenar de vecinos de Sanabria protesta en Vigo por la supresión de paradas de AVE: "Pedimos lo que nos quitaron"

VIGO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Medio centenar de vecinos de Sanabria (Zamora) han protestado en la tarde de este sábado en Vigo por la supresión de paradas de AVE, culpando al alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, de esta reducción de horarios: "Queremos lo que nos han quitado".
La concentración se ha llevado a cabo a partir de las 16.30 horas en la Plaza del Rey, frente a las puertas del Ayuntamiento vigués, después de no permitirse la protesta en las inmediaciones de la Puerta del Sol, debido a coincidir con el encendido de las luces de la Navidad de Vigo.
Allí, decenas de personas de Sanabria y distintas localidades cercanas han criticado la reducción de paradas de AVE en el pueblo zamorano para disminuir el tiempo de trayecto entre Vigo y Madrid.
Así, han culpado a Caballero de esta situación, criticando que durante tantos años en la política no haya conseguido un tren Vigo-Ourense directo, sin tener que pasar por Santiago, lo cual también reduciría el tiempo de viaje sin tener que eliminar paradas en Sanabria.
"¿Qué has estado haciendo todos estos años", han insistido, recordando que Abel Caballero llegó a ser ministro de Transportes en el gobierno de Felipe González.
Para ellos, se les ha suprimido "un servicio fundamental", ya que se trataba del primer tren a la mañana, el que permitía a los vecinos llegar a Madrid a trabajar o a hacer trasbordo para otro AVE. "No lo vamos a aceptar de ninguna manera", han apuntado, reivindicado que "son miles" las personas a las que representan.
"Queremos lo que nos han quitado. No se lo vamos a permitir. Nos van a tener enfrente", han apostillado, subrayando que "si el AVE no para, lo van a parar ellos".
"Cuidadito (Caballero) con subirse al tren, que si nos enteramos, ese a lo mejor sí que no pasa", han subrayado, apuntando directamente al regidor para decirle que "lo que ha hecho no tiene perdón", pero esperan que "todavía pueda corregirse" y que Sanabria recupere "lo que le han quitado".