Medio Rural presentará el balance del plan contra incendios en un pleno en el que Rueda responderá sobre Igualdad

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlamento de Galicia, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre, acogerá la comparecencia de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien hará balance del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) con la finalización de la temporada de alto riesgo a finales de octubre.

En la cita, tal y como han avanzado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces que ha fijado el orden del día, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a las preguntas de la oposición sobre la igualdad de género y las políticas de la Xunta para garantizar el avance de Galicia que le formularán la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente.

En primer lugar, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha explicado que su formación defenderá una proposición de ley para reformar el artículo 60 de la Ley 8/2012 de vivienda de Galicia y conseguir que el régimen de protección de las viviendas de promoción pública y las de protección autonómica sea permanente, también para las solicitudes que estén en trámite al asegurar que la norma actual permite que algunas dejen de ser protegidas y acaben en el mercado libre.

Los socialistas también defenderán una moción sobre las listas de espera, con una demora de "90 días para una operación y 100 para una prueba diagnóstica". "Los pacientes necesitan soluciones y no explicaciones", ha dicho para señalar que pedirán un plan de contratación de profesionales dedicados a reducir las listas y un sistema de cómputo que recoja todas las personas que esperan y los tiempos reales, entre otras cuestiones.

Asimismo, llevarán al pleno dos proposiciones no de ley para pedir a la Xunta que dote de un régimen sancionador la Ley 2/2014 de igualdad de trato de las personas LGTBI doce años después de su aprobación y que revise el canon eólico con el objetivo de lograr un reparto proporcional a la potencia instalada y un proceso participativo con los municipios afectados.

Además, interpelarán a la Xunta para pedir que aclare si considera la interrupción voluntaria del embarazo un derecho y su apoya blindarla en la Constitución; preguntarán sobre los fondos de compensación interritorial, las "carencias" del CEIP Emilio González López de Cambre y el porcentaje de productos gallegos o de proximidad en la contratación pública alimentaria.

INICIATIVAS DEL BNG

Tras la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado que, además de la pregunta de Pontón a Rueda sobre igualdad, su formación preguntará al nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, por lo que ha calificado de "nuevas maniobras" de la Xunta en relación a la implantación de "macrocelulosa de Altri en Palas de Rei".

"El nuevo conselleiro, que viene de la Consellería de Industria y de tramitar e impulsar activamente el proyecto deberá explicar que es lo que pretenden ahora", ha sostenido en referencia a los cambios introducidos a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos en la Ley de ordenación del territorio.

El Bloque también defenderá en el pleno una iniciativa para cuantificar cuántas viviendas del parque público "se perdieron en los últimos años" y, sobre todo, para "blindar la función social de la vivienda construida con dinero de los gallegos y de las gallegas". Así, pedirá que la Xunta ejerza el derecho de tanteo y retracto para garantizar que las viviendas protegidas, ya sean de promoción pública o privada. no acaben en el mercado.

Los nacionalistas gallegos, asimismo, propondrán impulsar la red de atención a la dependencia e incrementar cada año 1.000 plazas en los centros de día, abrir de forma inmediata los centros de cuidados intermedios como el del Cegadi de Santiago, que permanece cerrado, o crear el primer centro de noche para la atención a las personas dependientes. La propuesta también incluye incrementar en los presupuestos para 2027 la financiación dirigida al Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

PROPUESTAS DEL PPDEG

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que su formación exigirá a través de una proposición no de ley al Ejecutivo central una "respuesta inmediata" ante el incremento "insostenible" de los costes de producción que afecta al agro y al amar.

Pazos, que ha recordado que la Unión Europea permite compensar hasta el 70% de los costes adicionales de gasóleo, ha criticado la medida del Ejecutivo central de "autoimponer un límite de 0,20 euros por litro", lo que, en su opinión, "impide aprovechar plenamente el apoyo autorizado por Bruselas". Por eso, el PPdeG abogará por eliminar ese tope y actualizar las ayudas y reclamará también sustituir el actual sistema de tramitación por un mecanismo ágil de pago que evite que los profesionales adelantes dinero de su bolsillo.

EL PPdeG formulará una segunda iniciativa para poner en valor las medidas de la Xunta para "mitigar la crisis de la vivienda" frente a una ley estatal que ha calificado de "fracaso absoluto".

Además, el portavoz popular ha avanzado una pregunta oral para analizar las acciones del Gobierno en la defensa de la industria conservera gallega ante las negociaciones del acuerdo libre de comercio entre la UE y Tailandia.

Los populares gallegos también preguntarán a la Xunta sobre la nueva planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030 al considerar "deficiente" el estado actual de la red estatal y advertir que el borrador de Madrid deja sin atender zonas prioritarias y sin suministro a las industrias que quieren desarrollar sus proyectos en Galicia.

La última de las preguntas versará sobre las previsiones de la Xunta para avanzar en la licitación y ejecución del nuevo Centro de Salud del Sagrado Corazón, en Lugo, un proyecto de más de 4,8 millones.