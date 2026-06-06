Méndez (PSdeG) ensalza a las Xuventudes Socialistas de Galicia como una voz "crítica, comprometida e imprescindible"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en la inauguración del Congreso Nacional de las Xuventudes Socialistas de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha participado este sábado en la inauguración del Congreso Nacional de las Xuventudes Socialistas de Galicia, donde ha ensalzado el papel de la organización juvenil como una voz "crítica, comprometida e imprescindible" dentro del proyecto socialista.

Méndez ha agradecido el trabajo desarrollado por Xurxo Doval al frente de la organización destacando su capacidad para "mantener una posición firme incluso en los momentos más complejos para el partido".

En este contexto, ha felicitado a Ana Alvite por su elección como nueva secretaria general, subrayando que llega al cargo tras "años de militancia y trabajo interno".

La diputada ha destacado además que, por primera vez, tanto las Xuventudes Socialistas de Galicia como las Juventudes Socialistas de España estarán lideradas por mujeres. Durante su intervención, Lara Méndez se ha referido a "los principales problemas que afectan a la juventud gallega", como el acceso a la vivienda, "la precariedad laboral o la falta de oportunidades que obliga a muchos jóvenes a abandonar sus lugares de origen".

Con todo, la responsable socialista ha llamado a construir una Galicia en la que la gente joven pueda desarrollar su proyecto de vida "sin verse obligada a marcharse" y ha asegurado que las Xuventudes Socialistas "son una parte esencial del proyecto de futuro del PSdeG y de la alternativa progresista para Galicia".