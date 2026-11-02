Menor avanza unas cuentas para Diputación de Ourense de 113 millones en 2027 y defiende reformar la financiación local

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, acompañado de miembros de su gobierno en el Parlamento de Galicia - EUROPA PRESS

OURENSE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha presentado un proyecto de presupuestos para la institución que asciende a casi 113 millones de euros en 2027 tras experimentar un crecimiento "modesto" pero "riguroso" y ha reivindicado una "muy necesaria" reforma de la financiación local.

Así lo ha avanzado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, en el que ha explicado que las cuentas ascienden a 112.750.000 euros, lo que supone un 2,06% más.

"Seguimos creciendo en recursos, superando los más de 110 millones del año anterior en este presente ejercicio y lo hacemos de una forma moderada y rigurosa porque, obviamente, faltan algunos elementos, como todos sabemos, al no haber presupuestos del Estado", ha dicho.

Conforme ha señalado, al igual que en los últimos años, el núcleo fundamental de las cuentas será el plan de cooperación con los ayuntamientos, en Plan CooperOU, que este año pretenden que llegue a los 20 millones de euros, uno más que en el actual ejercicio. "Sitúa en el centro de la gestión provincial la cooperación con los consistorios con fondos estables, directos y transparentes", ha señalado.

Al respecto, ha avanzado que los ayuntamientos tendrán más flexibilidad en la ejecución después de ampliar los plazos previstos para su justificación y ha señalado que se mantendrá la excepcionalidad de que en casos de insuficiencia financiera importante se podrá dedicar el 100% del programa a gasto corriente y amortización de deuda.

En su intervención, Menor ha considerado necesario también eliminar las reglas fiscales que "limitan" a las administraciones locales y hacen que la diputación tenga retenidos más de 3,5 millones. Dicho esto, ha aprovechado su presencia en el Parlamento de Galicia para reivindicar "la profunda reforma" que, en su opinión, necesita la "financiación local".

"Hablamos de la reforma de la financiación autonómica, muy necesaria, pero también es muy necesaria esa reforma de la financiación del mundo local", ha incidido.

Dicho esto, ha desgranado partidas concretas que incluirán los presupuestos de la institución que dirige para el próximo ejercicio, como el plan de equipamiento de residencias y la ampliación de los centros de mayores en la provincia, que contarán con 3,4 millones para 16 actuaciones en otros tantos municipios.

Además, entre otras cuestiones, ha señalado que, pese a no ser competencia de la institución provincial, se triplicarán los fondos, hasta 1,5 millones, para el plan provincial de vivienda; y ha avanzado que el capítulo de personal alcanzará los 45,7 millones de euros. Una partida que, según ha dicho, sube en algo más de 3,7 millones al incorporarse la creación de trabajadores del servicio de recogida de la basura de O Barco de Valderroas, así como del de recaudación que asumirá la Diputación por delegación de este consistorio.

Menor ha finalizado su primera intervención destacando que el gobierno provincial de Ourense "cumple con sus deberes" y proyecta un presupuesto para el 2027 que sigue creciendo. "Un gobierno provincial que cumple con sus compromisos y refuerza la columna vertebral de nuestras cuentas, elevando a 20 millones el Plan CooperOU", ha incidido para poner en valor también la cooperación con la Xunta para "vertebrar la red viaria" de la provincial y el "modelo de política social". Todo ello, ha dicho, en diálogo con las fuerzas políticas representadas en la Diputación.

TENDRÁN QUE SER APROBADOS EN PLENO

Tras la intervención de Menor ha iniciado el turno de los grupos el diputado del Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha recordado a Menor que las cuentas, para salir adelante, tendrán que ser aprobadas en el pleno de la Diputación, para lo que "tendrá que convencer a una cantidad significativa del resto de los diputados de la oposición de que estos proyectos son buenos".

Para ello, ha sostenido que, al menos, debería haber presentado a los diputados de la oposición el proyecto con mayor antelación. "Estamos aquí razonando o hablando de algo que, de momento, es pues, podríamos llamarlo incluso como un brindis al sol", ha señalado.

Dicho esto, ha criticado que la "joya de la corona" de las cuentas, como es Plan CooperOU, "ni siquiera llegue al 20% del presupuesto" y ha censurado también que casi la mitad de los fondos totales "se vaya en gasto de personal". "Todos sabemos que la Diputación lleva décadas teniendo fama de colocación o de creación de puestos de trabajo, una rémora que usted heredó. No voy a decir que siguió con esa dinámica, pero está claro que eso sigue siendo una rémora", ha apuntado.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha criticado también que Menor acuda a la Cámara sin que la oposición conozca las cuentas. "Estamos ante los últimos presupuestos de este mandato y, por lo tanto, una oportunidad para hacer algo más que anunciar cifras y presentar nuevas actuaciones. Corresponde hacer balance, saber qué compromisos cumplieron", ha manifestado.

Rodríguez Dacosta ha considerado necesario saber hasta donde llegaron los cambios tras el fin de la etapa de los Baltar al frente de la Diputación y si se avanzó hacia una distribución más justa de los recursos entre todos los ayuntamientos o si continúan existiendo decisiones condicionadas por la discrecionalidad.

Además, ha criticado también que la diputación siga manteniendo una estructura que absorbe casi la mitad de sus recursos. "Lo que necesita ourense son compromisos que no se repitan cada año, necesita una Diputación que invierta donde más hace falta, que trate a todos por igual y responda a las necesidades de la provincia", ha manifestado.

A renglón seguido, el diputado del BNG Iago Tabarés se ha referido al próximo final del mandato para hacer balance y asegurar que "no hubo ningún cambio". "Hubo un cambio en la presidencia, pero no es más que un cambio de nombres, porque realmente, en la esencia, han sido exactamente iguales", ha dicho para asegurar que se siguió "anteponiendo los intereses partidistas" por encima de los de los vecinos.

Enfrente, el parlamentario del PPdeG José Luis Ferro ha destacado que Ourense tiene una diputación que escucha, que coopera y que da respuestas y ha asegurado que "esta es precisamente una de las principales características que se pueden poner en valor de este proyecto de presupuestos".

"No son simplemente unos presupuestos de la Administración provincial, son unos presupuestos pensados y presentados para acompañar, complementar y multiplicar los recursos con la ayuda de otras administraciones, especialmente de la Xunta", ha dicho.

El presidente de la Diputación de Ourense ha cerrado sus intervención respondiendo a las críticas de la oposición por no haber remitido el proyecto "con tiempo suficiente". "Yo aquí no vengo a negociar los presupuestos, vengo a explicar sus líneas generales", ha dejado claro en una intervención en la que si bien ha destacado que se conocerán "en tiempo y forma, irán a comisión" y serán abordados "con todo el mundo", ha subrayado que a él solo le "falta un diputado" para sacarlos adelante y "por 112 votos".