Menor dice que "cualquier escenario está abierto" de cara a las generales y anunciará nombres "llegado el momento"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en junta de gobierno - EUROPA PRESS

OURENSE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en la provincia de Ourense y presidente de la Diputación, Luis Menor, ha indicado que "cualquier escenario está abierto" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha avanzado que el partido anunciará los nombres de los diputados candidatos al Congreso por Ourense "llegado el momento".

"Tenemos excelentes personas que llevan hecho su trabajo, pero también tenemos un excelente banquillo para hacer relevo, por lo tanto, todos los escenarios están sobre la mesa", ha trasladado, consultado por medios de comunicación este martes con respecto a posibles novedades en las listas.

Asimismo, Menor ha recalcado que populares elegirán a personas que "trabajen intensamente por los intereses de Ourense y sirvan para la defensa de estos" y ha insistido en que "llegado el momento" se darán a conocer los nombres "con total normalidad y transparencia".

"Hay que decidirlo y lo estamos trabajando en el partido. Quien figura como candidato del PP de España es un vecino de Os Peares y en Ourense no le podemos fallar, porque él no nos va a fallar y tenemos que estar a la altura de esas responsabilidades", ha añadido.

En concreto, en las elecciones generales de 2023 el Partido Popular obtuvo tres escaños en el Congreso por la provincia de Ourense que ocuparon, por orden en la candidatura, Ana Vázquez, Rosa Quintana y Celso Delgado.