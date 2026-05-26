Menor señala que PP "no entrará en juegos" y apunta a PSOE por "facilitar" la cuestión de confianza a Jácome en Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, informa de los asuntos aprobados en junta de gobierno - EUROPA PRESS

OURENSE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense y líder popular en la provincia, Luis Menor, ha señalado que el PP "no va a entrar en juegos", reiterando que populares deben encabezar la moción de censura en Ourense "como grupo de la oposición más votado" y ha apuntado a PSOE por "facilitar" la cuestión de confianza al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

"Si está encima de la mesa la posible moción de censura y si a nosotros nos apoyan como grupo de la oposición más votado, evidentemente formaremos gobierno. Si no es así, o si quieren nuestros votos para poner a otras fuerzas no vamos a entrar en ningún tipo de negociación", ha sentenciado consultado por medios este martes en rueda de prensa tras la junta de gobierno provincial.

"Lo dijimos claro, tenemos que negociar con la premisa de que la candidata sería nuestra portavoz (Ana Méndez)", ha señalado el líder popular, afeando que socialistas "facilitaron" la cuestión de confianza al regidor ourensano en el pleno del pasado viernes, al rechazar retirar el expediente presupuestario del orden del día.

ALTERNATIVA SOCIALISTA

Asimismo, Menor ha recalcado que las cuentas del PSOE "no llegan", con respecto al posible apoyo de los cuatro ediles del BNG a los seis concejales socialistas, que empatarían en número con los 10 concejales que conforman el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Ourense, pero no alcanzarían la mayoría absoluta --que se formaría con un total de 14 concejales--.

"¿Usted vio alguna vez que el PP votara roto en el Ayuntamiento de Ourense? Yo vi que en el pleno más importante en los últimos días faltaban las dos personas más importantes en el PSOE, por lo tanto, que miren para su casa que la nuestra no tiene ningún problema", ha señalado, consultado acerca de posibles disidencias dentro de la agrupación municipal del PP, después de que socialistas aludiesen a la posibilidad de que algún concejal popular votase una alternativa socialista en lugar de a la actual portavoz, Ana Méndez, como candidata a la moción.

PRESUPUESTOS

En este sentido, ha afeado que el gobierno municipal de Ourense presentó unos presupuestos de "elaboración unilateral" y "sin intervención", reiterando que "no hubo oferta de negociación". "Cuando se quiere aprobar unos presupuestos hay que negociar", ha añadido.

Asimismo, ha recalcado que las 13 emiendas presentadas por el PP "fueron rechazadas de la primera a la última" y ha puesto el foco en que dicho expediente "carece de los requisitos mínimos legales", al no contar con el "preceptivo" informe de Intervención.

"A mí no se me ocurre llevar unos presupuestos al pleno de la Diputación que no tengan informe de Intervención. Pedimos que complete la documentación de los presupuestos. Si no van a entrar el 1 de enero, qué más da que entren el 25 de junio o el 3 de julio", ha añadido.