Al menos 12 detenidos en el operativo antidroga en el que murió un joven de 31 años herido de bala en Cambados

1096740.1.260.149.20260616172150 Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 12 personas han sido detenidas en las últimas horas en el transcurso del operativo antidroga en el que falleció un joven de 31 años de edad en Cambados (Pontevedra) tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se llevaron a cabo registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y otro de Vigo.

El pase a disposición judicial de estas personas se realizará previsiblemente el jueves, según apuntan las mismas fuentes.

Todo ello después de que un hombre de 31 años de edad, de iniciales J.S.T, muriese en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Cambados tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional, en el transcurso de una operación antidroga que se llevaba a cabo en distintos puntos de la comarca.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.

El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 7.30 horas herido de bala. "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta el centro hospitalario en un comunicado.

"UN ÚNICO DISPARO"

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia del fallecido, Guillermo Presa, ha asegurado que "no se produjo ningún tiroteo", sino "un único disparo de la policía".

"Estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo", relata el abogado, al tiempo que asegura que en la vivienda los agentes "no encontraron ningún arma". Por consiguiente, se ha abierto una investigación por homicidio de la cual se ha hecho cargo la Guardia Civil.

En el marco del operativo antidroga se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia, así como en Vigo y en la Comunidad de Madrid. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinada por la plaza 1 de los juzgados de Vilagarcía de Arousa, aunque el supuesto tiroteo lo investiga la plaza 4 de los juzgados de Cambados.