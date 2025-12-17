El mercado de arte, diseño e ilustración Mona celebra este fin de semana su novena edición en Vigo

VIGO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mercado de arte, diseño e ilustración Mona celebrará este fin de semana su novena edición en Vigo, reuniendo a artistas de todo tipo que ofrecerán sus trabajos en ilustraciones, cerámica, acuarela, manga o joyería, entre otros.

El local A Póla, ubicado en el Paso de Alfonso, acogerá este viernes y sábado el mercadillo, que se celebrará desde las 16.30 horas hasta las 21.00 horas en la terraza del negocio.

Tal como informa la organización, reunirá cada día a diferentes artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, pegatinas, manga, joyería elaborada a mano, dibujo realista, pintura acrílica, láminas o postales. "Se trata de una gran oportunidad para comprar regalos únicos a artistas locales en plena Navidad", ha apuntado.

La cofundadora del mercado Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, ha destacado que el objetivo del evento es "llevar el arte a lugares inesperados, mostrando el trabajo de artistas emergentes y consolidados a un público amplio". "La idea es democratizar la cultura, haciéndola accesible y sorprendente fuera de museos o galerías tradicionales", ha comentado.