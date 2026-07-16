A Mesa rechaza el Plan de Normalización y exige la dimisión del conselleiro y del secretario xeral de Lingua

Rueda de prensa de A Mesa pola Normalización Lingüística sobre el Plan Xeral, a 16 de julio de 2026. - A MESA POLA NORMALIZACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

A Mesa pola Normalización Lingüstica ha rechazado la propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua y cree que "rebaja" los acuerdos unánimes del anterior. De este modo, ha pedido la dimisión del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del secretario xeral de Lingua, Valentín García.

El presidente de esta entidad en favor del gallego, Marcos Maceira, se ha mostrado crítico este jueves con la presentación del documento realizada en la Cidade da Cultura, que ha calificado como "un show" organizado para "tapar su incapacidad de gobernar a favor del gallego". "El espectáculo de ayer sería cómico si la situación no fuese tan dramática", ha lamentado.

En líneas generales, cree que la Xunta "elude" la responsabilidad de garantizar el gallego en todos los ámbitos "en aras de un supuesto consenso". "El único consenso que promueven es el de silenciar la reivindicación del gallego", ha censurado Maceira.

El presidente de A Mesa piensa que este documento supone "rebajar" los acuerdos del anterior plan, aprobado de forma unánime por el Parlamento en 2004. A su modo de ver, la propuesta de la Xunta "elimina" el "carácter prescriptivo" de las medidas al utilizar verbos como 'fomentar', 'impulsar' o 'promover', "donde el acuerdo del 2004 hablaba de hacer".

"Como si la Xunta no tuviese la capacidad de actuación de cambiar las normas que excluyen al gallego o como si no fuese, directamente, la responsable de su creación y aprobación", ha lamentado. También ha criticado que la propuesta no se proponga garantizar el cumplimiento en ámbitos en los que se está "incumpliendo escandalosamente", como en notarías y seguros, ha ejemplficado.

Al respecto de ámbitos como la enseñanza, ha afeado que el Gobierno autonómico "chantajee" a la sociedad gallega "con mantener el desastre actual si no se aceptan sus condiciones". El plan tampoco recoge, según A Mesa, "medidas claras y contundentes para asegurar la oferta positiva en todos los servicios" ni el "compromiso de la presencia del gallego en los programas informáticos de las administraciones públicas" o "su prioridad en las páginas web e interfaces públicas".

Asimismo, la secretaria xeral de A Mesa, Celi Armas, ha asegurado que tanto el conselleiro como el secretario xeral "incumplieron su palabra" al "excluir de la participación directa" en el proceso de más de 50 entidades sociales relevantes de todos los ámbitos propuestas por A Mesa. Además, ha asegurado que la Xunta solo hizo anunciados cuando la plataforma Queremos Galego --en la que participa la propia entidad-- "daba nuevos pasos".