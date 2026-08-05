MeteoGalicia abre en su web un espacio específico para consultar el pronóstico en cada municipio el día del eclipse

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha habilitado este miércoles un apartado específico dentro de la página web de MeteoGalicia para facilitar el acceso y las consultas relacionadas con la predicción del tiempo en todos los ayuntamientos gallegos durante la jornada del eclipse solar, prevista para el 12 de agosto.

Además, este espacio web cuenta con un mapa con todos los municipios sobre el que se indica en cuáles el eclipse será total y en cuáles se verá de forma parcial.

En todo caso, ha subrayado la Administración autonómica en una nota de prensa, la visibilidad del fenómeno dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas.

En este sentido, desde el nuevo espacio web habilitado se podrá acceder pinchando sobre cada municipio a una pestaña con el pronóstico meteorológico para la mañana, la tarde y la noche del 12 de agosto, además de toda la predicción detallada.

También se dará acceso a las cámaras web de las que dispone MeteoGalicia en diferentes puntos de la Comunidad, que permiten comprobar en tiempo real el estado del cielo, y a las imágenes que ofrece el satélite.

Toda esta información específica complementará los datos que de forma habitual ya están disponibles para consulta en la página web del servicio meteorológico autonómico, y que incluye, entre otros, datos sobre la situación del tiempo en general en Galicia, avisos, índice UV, radar o riesgo de incendios por zonas.

RECOMENDACIONES

Para minimizar los posibles efectos sobre el entorno, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático preparó también una serie de recomendaciones y pautas dirigidas a las personas que tengan previsto disfrutar de la jornada del eclipse desde algún espacio natural.

Cabe recordar que la visibilidad real del eclipse puede variar por la presencia de montes, edificios u otros obstáculos hacia el oeste, por lo que es clave escoger un lugar con un horizonte despejado y poca contaminación lumínica.

En este sentido, el departamento autonómico pone a disposición de la ciudadanía a través del portal oficial del eclipse de la Xunta dos decálogos de conducta a tener en cuenta para aquellas personas que vayan a observar este fenómeno en plena naturaleza.

Bajo el lema 'Cos pés na terra e os ollos no ceo', la Consellería incide en la importancia de seguir los caminos señalizados al transitar por estos espacios, respetar la vegetación y la fauna locales, entrar solo por los accesos permitidos, alejarse de acantilados o zonas peligrosas, minimizar el ruido y las luces artificiales, dejar la zona limpia, evitar el uso de drones sin autorización y planificar con antelación la visita para evitar aglomeraciones e imprevistos.

Asimismo, el segundo decálogo se centra en la gestión y minimización de la basura con el objetivo de garantizar un 'Eclipse sen pegada'. En este caso, las pautas a seguir que ofrece el departamento autonómico se centran en la reducción de los residuos ya en origen, primando el uso de objetos reutilizables y minimizando el material que se lleva; en la recogida de los alimentos y envases sobrantes, así como de la microbasura (tapones, colillas...); en el uso correcto de los contenedores disponibles, depositando las gafas desechables en el de la fracción resto; en el seguimiento de las indicaciones locales; y en el respeto al entorno natural.