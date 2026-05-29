MeteoGalicia contabilizó en lo que va de 2026 más de 12.800 rayos, el 80% de todos los registrados durante 2025

La conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visita la estación meteorológica de Castro de Rei (Lugo). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha informado este viernes de que la Red de detección de rayos de MeteoGalicia ha contabilizado en lo que va de año un total de 12.825 rayos, lo que supone el 80% de todos los registrados durante el pasado 2025.

Además, tal y como ha declarado la responsable autonómica en una visita a la estación meteorológica de Castro de Rei, el 42% de los rayos inscritos este año (5.371) cayeron el pasado fin de semana.

En concreto, según ha destacado la Xunta en una nota de prensa, se registraron entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo y, además, ese viernes y el domingo 24 fueron las jornadas con más rayos de todo el año.

En este contexto, la conselleira ha explicado que lo ocurrido la semana pasada es que se dieron "las circunstancias perfectas" para que se produjesen esas tormentas: "aire muy cálido en superficie procedente del norte de África y frío en altura en las capas medidas y altas de la atmósfera".

Por provincias, la de Lugo ha sido la que notificó un mayor número de estos fenómenos meteorológicos. De hecho, es la provincia con más rayos inscritos desde que hay registros de datos, en 2011. En ese sentido, Ángeles Vázquez ha puesto como ejemplo que el 46% de los rayos caídos el pasado año en Galicia se concentraron en esta demarcación.

En esa línea, la conselleira ha puesto en valor la información que facilita la Red de detección de rayos de Meteogalicia, que cuenta con cuatro estaciones, una en cada en provincia -- Mabegondo, en A Coruña; Castro de Ribeiras de Lea, en Lugo; Alto do Rodicio, en Ourense; y en el Campus de Vigo, en Pontevedra--.

En el caso concreto de la estación de Castro de Rei, que está operativa desde el año 2010, además del sensor de rayos, también cuenta con una sonda de temperatura y humedad, piranómetro para la medida de la radiación solar global, sonda de presión, pluviómetros y sonda de temperatura del suelo y del aire.

Para concluir, la conselleira ha destacado que la Xunta destina anualmente 94.000 euros al mantenimiento de la Red de observación de Meteogalicia, compuesta por la red de detección de rayos, el radar y el equipo de radiosondeo. Estos servicios se complementan con la red de estaciones meteorológicas --155 repartidas por toda Galicia--, que cuentan con una financiación anual de 460.000 euros.