Un miembro del comité de empresa saca la bandera Palestina durante el discurso de Margarita Robles en Navantia

Momento en el que uno de los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol saca una bandera de Palestina durante la intervención de Margarita Robles - EUROPA PRESS

FERROL, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del comité de empresa de Navantia Ferrol ha sacado la bandera de Palestina durante el discurso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pronunciaba este jueves en el astillero con motivo de la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz', la primera de la serie de cinco de programa F-110 que la entidad pública realiza para la Armada española.

En un momento de su discurso, la ministra de Defensa ha llamado al atril a los miembros del comité de empresa presentes en el acto con el que se ha iniciado la celebración de la botadura del buque para entregarles una placa en reconocimiento a su trabajo.

"En agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol que han hecho posible, con su esfuerzo y dedicación, que la fragata F-111 'Bonifaz' sea una realidad y que hoy pueda celebrarse su botadura", indicaba el distintivo.

En ese instante, el delegado de la CGT en el Comité de Empresa, Xaquín García Sinde, ha aprovechado su presencia detrás de la ministra, que intervenía en el atril, para sacar la bandera de Palestina. Previamente, el sindicalista ya la había lucido en uno de los laterales del salón en el que se celebraba el acto.

Tras darles la placa, la ministra le pidió a los integrantes del comité de empresa que regresasen a sus sitios para continuar su intervención. En su discurso y después de este hecho, la ministra ha agradecido la labor de todas las personas "que han trabajado" en la fragata y que "no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política".

"Porque la política que nos tiene que unir a todos es la creación de puestos de trabajo, una Armada mucho mejor, una Armada de la que nos sentimos orgullosos", ha manifestado.

"Hoy venimos a Ferrol a poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la dedicación silenciosa, que no busca protagonismo, que no busca votos", ha dicho.