Este miércoles entra en vigor la reforma legal que contempla multas de hasta 15.000 euros por agresiones a sanitarios

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la modificación de la ley de salud que refuerza las medidas frente a las agresiones a personal sanitario y contempla sanciones de hasta 15.000 euros cuando tienen un carácter grave --por ejemplo, las físicas--.

En concreto, las infracciones de carácter leve --faltas de respeto o insulto, entre otras-- podrían acarrear sanciones de entre 300 y 1.500 euros; las graves --amenazas o ciberacoso, por ejemplo--, de entre 1.501 y 3.000 euros; y las muy graves, de entre 3.001 y 15.000 euros.

El texto legal que publica el boletín autonómico autoriza al Consello de la Xunta para que apruebe los reglamentos que sean necesarios para la aplicación y desarrollo de la ley, que entrará en vigor este miércoles.

El pleno del Parlamento de Galicia aprobó a finales de marzo esta reforma legal.

Al igual que sucedió en la Comisión 5ª de Sanidade, el texto contó con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana, Fernando Ojea, se abstuvieron.

Mientras que los populares defienden con contundencia que supone un paso adelante, para la oposición, en términos generales, "no va a la raíz del problema", que identifican con "el deterioro del sistema sanitario".