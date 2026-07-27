Miguel Fernández acusa al Gobierno local de renunciar a la transformación de Lugo al modificar el proyecto Novo Norte

LUGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Miguel Fernández, ha criticado la decisión del Gobierno local de modificar la estrategia Novo Norte, al considerar que supone renunciar "a una transformación urbanística clave para la ciudad y utilizar fondos europeos para financiar proyectos que ya estaban contemplados con recursos municipales".

Fernández ha calificado la medida de "grave error estratégico" y ha reclamado a la alcaldesa que rectifique, al entender que se está desaprovechando una "oportunidad histórica" para modernizar la zona norte de Lugo, "la más poblada de la ciudad y una de las que presenta mayores necesidades urbanísticas".

El dirigente socialista ha censurado que los fondos europeos se destinen ahora a actuaciones como el aparcamiento de O Ceao o la reforma de las naves municipales de A Milagrosa, proyectos que, según ha recordado, ya estaban incluidos en los presupuestos municipales. A su juicio, este cambio no supone atraer más inversión para Lugo, sino sustituir financiación municipal por fondos europeos para liberar recursos y destinarlos a otros fines.

Fernández ha defendido que el objetivo de Novo Norte era precisamente aprovechar la financiación europea para ejecutar actuaciones estructurales que el Ayuntamiento difícilmente podría afrontar en solitario y ha subrayado que estos recursos deben servir para transformar la ciudad y no para sustituir inversiones ya previstas.

Entre los proyectos que considera prioritarios destaca la remodelación integral de la Avenida da Coruña, concebida como un gran bulevar urbano con más espacio para los peatones, zonas verdes, mejoras de accesibilidad y un impulso a la actividad comercial. También reclama completar la Segunda Ronda mediante la eliminación del denominado tapón urbanístico de Dona Urraca y la conexión entre Escultor Asorei y la calle Amizade para reorganizar el tráfico en la zona norte.

El portavoz socialista lamenta que el Gobierno local haya paralizado este proyecto sin presentar, a su juicio, "una alternativa de movilidad y planificación urbana para esa zona de Lugo".

Asimismo, ha acusado a Candia de actuar por motivos políticos y de centrar su gestión en deshacer iniciativas impulsadas por el anterior Ejecutivo en lugar de valorar su utilidad para la ciudad.

Por último, Miguel Fernández ha instado a la alcaldesa a pensar "más allá de su mandato" y a recuperar la estrategia inicial de Novo Norte, convencido de que "representa una oportunidad única para definir el modelo de ciudad de las próximas décadas y mejorar la calidad de vida de los vecinos del norte de Lugo".