Miguel Ríos, M-Clan o Hard GZ entre los artistas que participarán en las Fiestas de Ourense 2026, del 17 al 21 de junio

Cartel de las Fiestas de Ourense 2026, del 17 al 21 de junio
Cartel de las Fiestas de Ourense 2026, del 17 al 21 de junio - AYUNTAMIENTO DE OURENSE
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 2 junio 2026 12:40
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OURENSE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha presentado el programa para las Fiestas de Ourense 2026, entre el 17 y el 21 de junio, que contarán con la participación de artistas como Miguel Ríos, M-Clan o Hard GZ entre otros.

Tal y como ha informado el Consistorio a través de un comunicado, la cartelera incluirá propuestas ya consolidadas, entre ellas, el mercado medieval junto al Puente Romano, atracciones en el Parque Barbaña o yincana de hinchables acuáticos, así como un espectáculo de drones, fiesta de colores y exhibiciones deportivas y actividades infantiles.

Además, el programa musical incluye la participación de artistas como Miguel Ríos, M-Clan, Dirty Suc o Hard GZ, así como el grupo de versiones Conductores Suicidas --un tributo a Joaquín Sabina-- o orquestas como Magma, América o Funçao Públika.

En esta línea, el humorista Rober Bodegas será el encargado de presentar el pregón que inaugurará las fiestas a las 22.30 horas del miércoles en el Puente Romano, y finalizarán con la tradicional tirada de fuegos artificiales a las 00.00 horas en este mismo lugar.

EL PROGRAMA

En concreto, el programa del miércoles incluirá la actuación de la Orquesta Magma de 21.00 a 22.30 horas y de 23.20 a 1.00 horas, así como el pregón inaugural a las 22.30 horas y un espectáculo de drones a las 23.00 horas, todo ello en el Puente Romano.

El jueves se realizará una jornada de puertas abiertas de voley playa para mayores de 15 años, de 18.30 a 20.00 horas en el Campo de Voley Praia de Oira, y de 23.00 a 1.00 horas tendrá lugar el concierte de M-Clan en el entorno exterior del Pabellón de Os Remedios, para culminar la jornada con una sesión de DJ de 1.30 a 3.30 horas en la misma zona.

Durante la jornada del viernes se realizará, además, el 2º Máster de Ourense de Futbolín a partir de las 19.00 horas en la Cancha central del Pabellón de Os Remedios, y de 23.00 a 1.00 horas tendrá lugar el concierto de Miguel Ríos en la zona exterior de este espacio, finalizando el día con la Orquesta América en la Plaza de Concepción Arenal de 1.00 a 3.30 horas.

El sábado incluirá en su programa actividades como la fiesta de los colores (a las 19.30 en la Plaza de Concepción Arenal) o Cantajuegos (a las 20.30 en el Puente Romano), así como los conciertos de Dirty Suc a las 22.30 en el exterior del Pabellón dde Os Remedios, o Hard GZ a las 23.45 en la misma zona.

Finalmente, el domingo clausurará las fiestas la Orquesta Funçao Públika de 21.30 a 23.50 horas en el Puente Romano, y la tirada de fuegos artificiales a partir de las 00.00 horas en este mismo lugar.

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