Miguel Ríos no actuará en las Fiestas de Ourense tras sufrir un accidente doméstico

Archivo - El cantante Miguel Ríos. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OURENSE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha informado de que finalmente Miguel Ríos no actuará en las fiestas de la localidad, como estaba previsto, a causa de un pequeño accidente doméstico que le ha provocado "un leve traumatismo craneal".

El Ayuntamiento informa de que actuará en las próximas horas qué artista actuará este viernes en las fiestas de la ciudad

También remite el comunicado oficial de Miguel Ríos en el que se hace constar que ha sufrido "un pequeño accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal, según el parte médico".

Agrega el comunicado que, "por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable", deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en el próximo concierto programado para la ciudad de As Burgas.

"Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores", traslada.

"En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas. Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento a todos y espera reencontrarse muy pronto con su público", zanja el comunicado.