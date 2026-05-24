Miles de coruñeses celebran el ascenso del Depor tras ocho temporadas fuera de Primera División

Aficionados del Depor celebran el ascenso - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las calles de A Coruña se han llenado este domingo de miles de aficionados que celebran el ascenso del Deportivo tras ocho temporadas fuera de Primera División. Un hito que ha hecho "temblar" Riazor, según indican los propios deportivistas.

Y es que el equipo de la ciudad herculina vivió su último descenso de la máxima categoría al finalizar la campaña 2017-2018. Desde entonces, ha luchado por regresar a primera, pasando por momentos en los que incluso descendió a Segunda División B, ahora Primera RFEF.

Este domingo, el Depor ha conseguido su objetivo tras batirse contra el Real Valladolid Club de Fútbol, en el Estadio José Zorrilla, y anotar dos goles. El pitido final del partido ha causado un tsunami de deportivistas que se han echado a las calles a celebrar la victoria.

La fan zone colocada al lado del Estadio Abanca Riazor ha sido el epicentro de las celebraciones, en las que se han reunido miles de personas de todas las edades. Además, allí estaba colocada una pantalla desde la que se retransmitió el partido, por lo que los aficionados pudieron vivir la experiencia en directo.

En coches, en la playa, y ondeando las banderas, hasta María Pita se ha engalanado con la camiseta blanquiazul en una jornada que se ha llenado de música, gritos y pitidos para celebrar el regreso del Depor.